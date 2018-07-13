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Літаючу машину BlackFly випробували у небі: фото і відео

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Літаюча машина BlackFly
Літаюча машина BlackFly / cbsnews.com

12 липня презентували літаючу машину BlackFly. Пристрій також випробували у польоті. Цікаво, що для керування літальним пристроєм не потрібно ліцензія пілота.

Про це повідомляє CBS News.

Літальну машину розробила компанія Opener. Його протестували у Канаді, де його використання схвалила місцева вдада.

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Літаюча машина BlackFly

Для керування BlackFly не потрібна ліцензія пілота

BlackFly складається із одномісної кабіни та двох крил, кожне отримало по чотири пропелера.

Машина працює на електричному двигуні. На одному заряді батареї може подолати до 40 кілометрів зі швидкістю 62 кілометри на годину.

Літаюча машина BlackFly

Пристрій розганяється до 62 км/год

У продаж новинка має надійти вже наступного року. Вартість BlackFly має буди еквівалентна до ціни позашляховика.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Літаючу машину протестували у повітрі: відео

 

Теги: Техно Штучний інтелект Транспорт Авто
Джерело: 24 Канал
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