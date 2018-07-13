Літаючу машину BlackFly випробували у небі: фото і відео

12 липня презентували літаючу машину BlackFly. Пристрій також випробували у польоті. Цікаво, що для керування літальним пристроєм не потрібно ліцензія пілота.

Про це повідомляє CBS News.

Літальну машину розробила компанія Opener. Його протестували у Канаді, де його використання схвалила місцева вдада.

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Для керування BlackFly не потрібна ліцензія пілота

BlackFly складається із одномісної кабіни та двох крил, кожне отримало по чотири пропелера.

Машина працює на електричному двигуні. На одному заряді батареї може подолати до 40 кілометрів зі швидкістю 62 кілометри на годину.

Пристрій розганяється до 62 км/год

У продаж новинка має надійти вже наступного року. Вартість BlackFly має буди еквівалентна до ціни позашляховика.

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Літаючу машину протестували у повітрі: відео