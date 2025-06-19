Військовий відповів, до якого часу ворог підкріплюватиме наступ та як діятиме далі

Літня кампанія російських військ продовжується. Оперативне завдання противника в Донецькій та Луганській областях залишається незмінним. Ворог хоче вийти на адміністративні кордони, тому тисне на Покровськ і Костянтинівку.

Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що сьогодні наростає небезпека і на Куп'янську. Ворог обходить місто з півночі та готує певні дії стосовно нього.

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Кількість бойових дій зростає

Сьогодні ці ділянки фронту, зі слів офіцера ЗСУ, є пріоритетнішими для окупантів, ніж Сумщина, де ЗСУ стабілізували лінію боєзіткнення. Наразі російські загарбники продовжують вести там бойові дії, намагаються зайняти Юнаківку.

Там з порівняним успіхом вони мають певні тактичні здобутки,

– розповів Ткачук.

Стосовно Дніпропетровщини, зараз, зі слів офіцера ЗСУ, росіяни використовують цю територію задля обходу з півдня Покровська. Додатково це створює психологічний тиск на суспільство. Бойові дії по всій лінії боєзіткнення продовжуються.

Ми бачимо, що вони зростають. Літній наступ росіян триває, вони його будуть підкріплювати низкою процесів до осені,

– зауважив Ткачук.

Офіцер ЗСУ пояснив, що восени, коли обпаде листя і не буде зелених посадок, домінуватимуть у повітрі дрони. Чим менше стане зелені, тим, з його слів, важче буде для обох сторін проводити штурмові дії. Тож в осінній період росіяни посилять використання БпЛА.