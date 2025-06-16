Аналітик ISW назвав реальну ціль, яку може досягнути Росія під час літньої кампанії

За даними Bloomberg, диктатор Путін впевнений, що зможе захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до кінця цього року. Це – вкрай малоймовірний варіант. Зараз російські окупанти ставлять дещо іншу мету.

Про це 24 Каналу розповів аналітик Інституту вивчення війни США (ISW) Джордж Баррос. За його словами, з теперішніми темпами просування окупантам потрібні будуть роки, щоб повністю захопити 4 області. І навряд чи вони взагалі зможуть це зробити.

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Чого очікувати від Росії влітку

Як наголосив Баррос, Росії буде надзвичайно складно повністю захопити Донеччину. Для цього окупантам потрібно буде якось прориватися через низку сильно укріплених міст. Йдеться про Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ тощо.

Ми радше спостерігатимемо незначні тактичні просування росіян через поля і села. У них також будуть колосальні втрати. Цілком можливо, що зрештою Росія не досягне поставлених цілей,

– сказав Баррос.

На його думку, влітку 2025 року Росія спробує захопити Костянтинівку. Вони намагаються просуватися в напрямку цього міста.

Яка ситуація на Донеччині: дивіться карту бойових дій

Додамо, станом на 16 червня Росія втратила понад 1 мільйон особового складу. Також наші захисники знищили 10939 російських танків, 22811 бойових броньованих машин, 29208 артилерійських систем тощо.