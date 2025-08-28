Однак окупанти все-таки мають певні просування. Це в ефірі 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Були зруйновані ворожі плани щодо захоплення, наприклад, усіх 4 областей, як вони хотіли. Невиконані плани другого стратегічного рівня. Це формування буферних санітарних зон у Харківській, Сумській, Чернігівській області", – сказав він.

Які дії росіян на фронті?

Ігор Романенко зазначив, що, на жаль, у загарбників є просування у Сумській області. У Донецькій області тривають напружені інтенсивні бої навколо Покровсько-Мирноградської агломерації, Костянтинівки. Також на території Дніпропетровської області.

Складна ситуація на Лиманському напрямку, навколо Куп'янська, Куп'янська-Вузлового. Крім того, за останній тиждень росіяни перекинули резерви з Сумської області під Покровськ.

Ворог активізувався у Запорізькій області. Зокрема, окупанти атакують Оріхів, Гуляйполе. Також росіяни намагаються підійти до Степногірська, що за 25 кілометрів від Запоріжжя. Приблизно така ж ситуація була на Сумщині, де ворогу вдалося захопити декілька населених пунктів та підійти на таку відстань до обласного центру.

Треба було докладати серйозних зусиль, щоб зупинити та сформувати лінію оборони до Яблунівки, Юнаківки. Якщо на західній частині цієї лінії оборони наші просуваються вперед, звільняють, триває боротьба за третій населений пункт, то на сході – вони захопили Яблунівку, йдуть напружені бої за Юнаківку,

– підкреслив військовий експерт.

Україні потрібно шукати ресурси та резерви, які дозволяли б зупиняти просування ворога, блокувати та стабілізувати ситуацію. Навряд чи російська армія зупиниться.

До слова, військовий оглядач BILD Юліан Рьопке висловив думку, що літній наступ Росії в Україні провалився. Більшість цілей, як окупанти ставили собі у квітні – серпні 2025 року, залишилися нереалізованими. Водночас незабаром можлива нова спроба.

Загарбники не реалізували в повному обсязі свою стратегічну наступальну операцію, але вони продовжують її з кінця 2023 року до цього моменту. Тому Силам оборони України треба надати нові спроможності в озброєнні, техніку, боєприпаси. Також не вистачає особового складу.

