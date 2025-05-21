Росія готується до літнього наступу: у ЦПД сказали, які напрямки під загрозою

Росія не збирається йти на припинення вогню та перемир'я, а готується до літнього наступу. Фактично вони вже його розпочали, але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, фактично наступ Росії вже розпочався по всій лінії фронту. Бойові дії різної інтенсивності відбуваються на багатьох напрямках.

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Чого очікувати влітку

Як наголосив Коваленко, найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Сході України. Тут можна говорити про Лиманський, Торецький, Покровський та Курахівський напрямки. Паралельно йдуть менш інтенсивні атаки на Запорізькому напрямку. На Харківщині ворог також активізувався.

Про Сумщину. Ворог там помітно активізувався. Зараз він активно працює по прикордонню авіацією та артилерією. Там достатньо значне угруповання. Росія може планувати певні наступальні дії у прикордонні. Основні події, ймовірно, почнуться з липня-серпня. Тоді буде помітне загострення бойових дій,

– сказав Коваленко.

Додамо, начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрія Помагайбуса повідомив, що Росія стягує певні війська ближче до державного кордону на Харківщині. Це може свідчити про підготовку до атак.

Крім того, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин вже заявив, що Росія фактично почала літній наступ. Росіяни, звісно ж, брешуть про готовність до мирних переговорів.