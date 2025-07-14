Літній наступ росіян зірвався, але вони не заспокоїлись: генерал армії припустив плани ворога

Росіяни впродовж кількох місяців намагалися активізувати свої дії на декількох ділянках фронту. Проте всі їх спроби посилити літню наступальну кампанію не призвели до будь-якого втішного для Росії результату.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом пояснив, чому загруз літній наступ окупантів. До слова, масштабні комбіновані атаки по території Україні, які здійснюють росіяни, можуть бути частиною нової наступальної операції Росії влітку.

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До яких дій зараз готується ворог?

Маломуж наголосив, що росіяни на кінець травня – початок червня 2025 року готувала стратегічну наступальну операцію на Сумському, Харківському, Новопавлівському, Покровському напрямках із заходом на Дніпропетровщину.

Минуло вже два місяці і можна констатувати, що у росіяни нічого не вийшло. Їхня наступальна операція зірвалась, адже ворог не зумів просунутися, зокрема, на Сумщині та на Харківщині. Відбулись лише незначні рухи в районі Костянтинівки,

– підкреслив генерал армії.

Завдання, які ставив російській армії Володимир Путін, не були виконані в необхідні терміни. Ворог, як зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, був змушений взяти паузу через великі втрати, які зазнав, зокрема, на Сумщині та на Покровському напрямку.

На сьогодні росіяни накопичують нові резерви, щоб спробувати знову наступати. Проте для того, щоб підготувати професіоналів – десантників або представників сил спеціальних операцій – потрібно до п'яти років. Тому росіяни можуть кинути на фронт непідготовлений особовий склад, але у великій кількості,

– пояснив він.

Також противник може підтягнути техніку та боєприпаси з Північної Кореї, і все це, звичайно, створить проблеми для українських сил.

Водночас наша армія вже навчилася добре оборонятись та нищити підготовані резерви ворога, зокрема, у прифронтовій зоні. Тому другий етап вже літньо-осіннього наступу окупантам також не вдасться реалізувати,

– припустив Микола Маломуж.

Не все іде ідеально з боку українського війська. Однак очевидно, за словами генерала армії, що вдалося стабілізувати фронт, зірвати стратегічні плани росіян і певною мірою тактичні – у Сумській області, в районі Покровська.

Це відбувається завдяки тому, додав Маломуж, що Збройні Сили України, зокрема, застосовують нестандартні дії на полі бою там, де ворог не очікує, завдаючи ударів саме у слабкі місця противника. Завдяки цьому можемо відтиснути росіян назад.

Зазначимо, що видання Bild повідомило, що російський генштаб представив Володимиру Путіну план наступу на другу половину літа. Для цього ворог нібито планує вивести військових із прикордоння, попередньо замінивши солдатами з Північної Кореї.

Однак у Центрі протидії дезінформації назвали ці припущення "безглуздими", наголосивши, що ця публікація демонструє "повне нерозуміння" ані фронту, ані подій.

Водночас за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, з боку Росії немає нових наступів. Натомість ворог залучає резерви, змінює тактику, проникає у прикордоння тощо.