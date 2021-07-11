Водій в'їхав у натовп в Австрії: є постраждалі

У австрійському місті Санкт-Флоріан біля Лінца авто врізалось у натовп людей. Внаслідок аварії постраждали 13 осіб.

Аварія трапилась 11 липня на ринку. У результаті постраждав й сам водій.

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У Австрії водій врізався в людей на ринку

Авто в'їхало в ярмарковий кіоск та в людей, що зібрались біля нього. Попередньо відомо, що керував автівкою 87-річний водій. Поки не зрозуміло, чому він втратив контроль над автомобілем. Він також постраждав.

П'ятеро людей отримали важкі поранення. Одній людині загрожує смертельна небезпека,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що постраждала також 21-річна жінка. Наразі аварію розслідує поліція.

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