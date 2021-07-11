Водій в'їхав у натовп в Австрії: є постраждалі
11 липня 2021 , 22:26Читать новость на русском
Джерело:Der Standard
У австрійському місті Санкт-Флоріан біля Лінца авто врізалось у натовп людей. Внаслідок аварії постраждали 13 осіб.
Аварія трапилась 11 липня на ринку. У результаті постраждав й сам водій.
Читайте також В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами: багато загиблих
У Австрії водій врізався в людей на ринку
Авто в'їхало в ярмарковий кіоск та в людей, що зібрались біля нього. Попередньо відомо, що керував автівкою 87-річний водій. Поки не зрозуміло, чому він втратив контроль над автомобілем. Він також постраждав.
П'ятеро людей отримали важкі поранення. Одній людині загрожує смертельна небезпека,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що постраждала також 21-річна жінка. Наразі аварію розслідує поліція.
Останні аварії: коротко
- 11 липня на Гостомельському шосе біля Києва перекинулась маршрутка з людьми. За інформацією ЗМІ, постраждали 8 людей.
- На Київщині в ніч проти 11 липня сталась моторошна ДТП за участі 2 вантажівок. Один із водіїв перебуває у важкому стані.
- 9 липня у Полтавській області бензовоз, який їхав до Києва, врізався у відбійник. Відтак паливо вилилось на проїзну частину. Через ДТП перекрили частину дороги. Люди не постраждали.