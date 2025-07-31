Російська армія зупинятись не планує. Судячи з накопичень окупантів, цього літа буде ще низка "спекотних" періодів на фронті.

Про це в етері 24 Каналу зазначив підполковник із 3-го армійського корпусу Максим Жорін, додавши, що противник наразі виснажився тими засобами й силами, за допомогою яких планував просуватися. Тож певною мірою спостерігається зменшення динаміки бойових дій.

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Ворог перебуває на етапі поповнення втрат

Російська армія очікує на підсилення, зокрема з боку союзника країни-агресорки – Північної Кореї, адже зазнала великих втрат на полі бою під час своєї літньої наступальної кампанії. Однак Жорін наголосив на тому, що ворог не особливо рахує свої втрати й зараз перебуває на стадії їх поповнення.

Підполковник підкреслив, що росіяни планують просуватися далі. Чи буде це наприкінці серпня, чи у вересні, за його переконанням, навіть вони самі поки цього не розуміють.

Все залежатиме від того, наскільки швидко їм буде щось вдаватися або не вдаватися. Те, що з'являться корейські підрозділи – я не сумніваюся. Росіяни очікують на них, це точно,

– озвучив Жорін.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що КНДР може підсилити російську армію своїми солдатами у серпні та надіслати орієнтовно до 30 тисяч військовослужбовців. Полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Роман Світан припустив, на яких напрямках можуть бути зосереджені війська Північної Кореї та які завдання виконуватимуть.