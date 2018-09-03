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Літо у Києві було одним із найспекотніших за всю історію спостережень: деталі

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Літо у столиці було одним із найспекотніших за всю історію спостережень
Літо у столиці було одним із найспекотніших за всю історію спостережень / фото з відкритих джерел

Літо 2018 року було одним із найспекотніших в українській столиці за всю історію кліматичних спостережень. Цьогорічні температурні показники дали йому змогу поділити третю – п’яту позицію з 1946 та 1999 роками серед найтепліших у Києві.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,5 градуса, що на 2,8 градуса перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу поділити третю-п’яту позицію з 1946 та 1999 роками серед найтепліших у Києві з 1881 року,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найхолодніше у столиці було 7 червня, коли температура повітря під ранок опустилась до +8,5 градусів, а найспекотнішим виявилось 15 серпня, коли температура повітря зросла до +32,8 граусів.

За інформацією метеорологів, днів зі спекою, яка перевищила +30 градусів, було 12, з них – 9 у серпні.

Серед незвичних особливостей цього літа в обсерваторії назвали контраст між дощовим червнем, коли у Києві випало 111 міліметрів ( або півтори місячні норми опадів) та сухим серпнем, у якому було лише 22 міліметри опадів.

Загальна кількість опадів за літо склала 95% від кліматичної норми.

Загалом температура повітря перших восьми місяців року перевищила кліматичну норму на 2,2 градуса, що вивело цей рік на третю позицію серед найтепліших за останні 137 років.

Теги: Новини України Новини Києва Погода Рекорди
Джерело: 24 Канал
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