Patriot для України: Трамп з Зеленським обговорили передачу ліцензій

Сполучені Штати вже давно розглядають можливість дозволити Україні виготовляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Partiot. Рішення щодо передачі відповідних технологій лідери обох держав можуть узгодити під час зустрічі 22 вересня.

Про готовність порушити це питання президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з медіа на зустрічі з Володимиром Зеленським. Журналісти нагадали про попередні обіцянки.

Що кажуть у США

Журналісти запитали в Трампа, чи готовий Вашингтон дійсно поділитися ліцензіцями. У відповідь американський лідер підтвердив, що тема буде на порядку денному на переговорах з українською стороною.

Це можливо, ми обговорюємо це, і будемо обговорювати це зараз,

– зазначив Трамп.

Він також відзначив потенціал українських оборонних виробництв, додавши, що сторони постійно говорять про це.

Після переговорів президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорив з Трампом підготовку до зими.

Компанія Raytheon готова. Ми попросили президента допомогти нам прискорити цей процес. Він позитивно ставиться до питання ліцензій,

– заявив Зеленський.

Він додав, що для виробництва озброєння для систем Patriot в Україні може знадобиться близько рік-півтора.

Ми матимемо Patriot, і нам потрібно власне виробництво цих ракет, навіть якщо у нас будуть власні протибалістичні ракети. Це одна з головних речей, які ми обговорили,

– зазначив Зеленський.

Передісторія питання

Варто зауважити, що позиція Білого дому щодо передачі технологій неодноразово змінювалася. Ще наприкінці липня американський президент закликав бути "дуже обережними" з наданням дозволів на виготовлення перехоплювачів. Тоді ж, за даними західних медіа, він відмовив Києву у проханні надати сотні додаткових готових ракет через власні потреби американської армії на Близькому Сході.

Нагадаємо, через виснаження власних арсеналів під час конфлікту з Іраном США змушені затримати постачання систем Patriot союзникам на кілька років.

На тлі цього гострого дефіциту розглядалися різні компромісні варіанти, зокрема передача Україні ліцензії на виготовлення менш сучасних версій ракет або ж часткове збирання компонентів на німецьких заводах.