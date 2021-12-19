Литва готова передати Україні летальну зброю. На такий крок Вільнюс може піти через зосередження російських військових біля українського кордону.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. У Вільнюсі готові допомогти Україні.

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Необхідно підтримати Україну, – міністр оборони Литви

Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю,

– заявив Анушаускас.

Яку саме зброю передадуть – наразі невідомо

Проте міністр оборони не уточнив, яку саме зброю можуть передати офіційному Києву. Анушаускас зазначив, що це питання – багатосторонньої угоди.

Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник,

– пояснив міністр національної оборони.

Зазначимо, що 8 грудня Литва передала Україні частину військової допомоги. Мовиться про бронежилети та балістичні пояси. Офіційна делегація на чолі з Анушаускасом навідалась до Києва.

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Що заявив міністр оборони Литви про загрозу з боку Росії:

Анушаускас заявив, що війська Росії поблизу кордону країни створюють серйозну загрозу.

Вільнюс такі дії Москви ігнорувати не може.

Литва заявила про всеохоплюючу підтримку України.

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