Литва готова передати Україні летальну зброю
Джерело:LRT
Литва готова передати Україні летальну зброю. На такий крок Вільнюс може піти через зосередження російських військових біля українського кордону.
Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. У Вільнюсі готові допомогти Україні.
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Необхідно підтримати Україну, – міністр оборони Литви
Необхідно всіляко підтримати Україну, і Литва готова до цього, зокрема, передати Україні летальну зброю,
– заявив Анушаускас.
Яку саме зброю передадуть – наразі невідомо
Проте міністр оборони не уточнив, яку саме зброю можуть передати офіційному Києву. Анушаускас зазначив, що це питання – багатосторонньої угоди.
Залучені кілька держав, не тільки постачальник і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник,
– пояснив міністр національної оборони.
Зазначимо, що 8 грудня Литва передала Україні частину військової допомоги. Мовиться про бронежилети та балістичні пояси. Офіційна делегація на чолі з Анушаускасом навідалась до Києва.
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Що заявив міністр оборони Литви про загрозу з боку Росії:
- Анушаускас заявив, що війська Росії поблизу кордону країни створюють серйозну загрозу.
- Вільнюс такі дії Москви ігнорувати не може.
- Литва заявила про всеохоплюючу підтримку України.
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