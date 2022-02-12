Литва готова прийняти українських біженців, якщо Росія наважиться напасти

У Литві заявили про готовність прийняти біженців з України в разі російського нападу. Але там продовжують сподіватися на дипломатичне вирішення напруженості.

Литва не розглядає вторгнення, але у найгіршому сценарії готова допомогти. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

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Ми не розглядаємо вторгнення Росії в Україну як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд. Уряд вітатиме людей, які рятуються від війни,

– сказала вона.

Скільки українців може прийняти Литва

За словами міністерки внутрішніх справ країни Агне Білотайте, складно називати точні цифри, тому що можуть бути різні сценарії. Але Литва має бути готова розмістити й понад 30 тисяч осіб.

При цьому Міністерство внутрішніх справ країни вже розіслало в муніципалітети запити про те, де вони можуть розмістити біженців і як можуть надати їм різні послуги й допомогу. До підготовчих робіт залучили також неурядові організації.

Які ще держави готові прийняти біженців з України

Більшість сподівається, що дипломатія допоможе запобігти масштабній війні. Втім, вже розробляються сценарії на протилежні випадки. Зокрема, Естонія заявляла, що готова прийняти до 2 тисяч біженців у разі російського вторгнення.

Сусідня Польща також готується до найгіршого ймовірного сценарію у випадку нового нападу Путіна. Зокрема, країна очікує на мільйон українських біженців біля своїх кордонів.

Непокоїть криза також адміністрацію президента США Джо Байдена. Адже може бути велика кількість біженців. Американці вже розробляють заходи з допомоги.

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