Уряд Литви схвалив пакет допомоги в 10 мільйонів євро для відновлення України
Джерело:Euractiv
Литва виділить на відновлення України після війни 10 мільйонів євро. Таке рішення уряд країни ухвалив 11 липня.
Пакет допомоги, зазначили литовські урядовці, допоможе офіційному Києву в невідкладних відновлювальних роботах. У Литві переконані, що ці 10 мільйонів прискорять відбудову і сприятимуть поверненню багатьох українців додому.
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Це – кошти на критичну інфраструктуру
Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора,
– заявила глава уряду Інгріда Шимоніте.
Очільниця Кабміну зауважила, що гроші офіційний Київ має витратити на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. У Вільнюсі впевнені, що допомога Україні прискорить перемогу ЗСУ на полі бою.Зверніть увагу! Допомогу – 10 мільйонів євро – передадуть Національному банку України.
На відбудову України знадобляться 750 мільярдів доларів
Зазначимо, що раніше Кабмін України повідомив про підготовку Плану відновлення України. На нього знадобляться 750 мільярдів доларів. У документі – понад 750 проєктів, більшість з яких мають бути реалізовані у 2023 – 2025 роках.
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Україна отримала 1,7 мільярда від США: коротко
- 12 липня прем'єр Денис Шмигаль повідомив про отримання 1,7 мільярда доларів допомоги. Гроші вже надійшли у державний бюджет.
- Надіслали кошти від Цільового фонду – Світового банку та США.
- Це вже другий транш від Вашингтона за останні 2 тижні. Загальна сума грантів становить 3 мільярда доларів.
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