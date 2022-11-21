Литва не передаватиме Україні комплекси NASAMS: що натомість отримають ЗСУ

У Литві прийняли рішення не передавати поки що Україні зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Однак там обіцяють іншу військову допомогу для нашої держави.

У понеділок, 21 листопада, у Литві пройшло засідання Ради державної оборони, під час якого влада країни обговорила подальшу військову допомогу Україні.

Читайте також Польща може розмістити на кордоні з Україною німецькі ЗРК Patriot

Яку військову допомогу обіцяє Литва

Литва вирішила посилити свою протиповітряну оборону після падіння ракети у Польщі. Тому Вільнюс прискорює закупівлю засобів ППО, а також не передаватиме Україні комплекс NASAMS.

Потрібно сказати про протиповітряну оборону, оскільки це дуже актуальне питання для регіону загалом, ухвалено рішення, що ми маємо прискорити придбання додаткової системи ППО середньої дальності. Це було в наших планах, просто це було набагато пізніше,

– сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також він наголосив, що Литва продовжуватиме підтримувати Україну фінансово та у військовому плані. Однак він не розкрив деталі майбутніх постачань.

За словами Анушаускаса, українські військові отримають від Литви снаряди для німецького Panzerhaubitze 2000.

Як Литва допомагає Україні

Нагадаємо, що 14 листопада Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113. Загадом Вільнюс передав нашим військовим вже 62 М113 різного призначення.

БТР М113 – головний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох інших країн світу. Це відносно легка машина вагою трохи більше ніж 10 тонн.

Нещодавно литовці зібрали 250 тисяч доларів уже на другий морський дрон для України. І почали збір на третій безпілотник.

Раніше литовці придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів. Безпілотник назвали "PEACE Дец", це найменування набрало найбільше голосів під час голосування.

Другий дрон має назву "Yes to peace" або "PEACE Да".

Зазначають, що литовці також вже назбирали 40 тисяч євро на третій дрон, який отримає назву "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Цікаво – Литва збирає на "подарунок" Путіну: дивіться відео