Литва офіційно відкликає свого посла з Росії та закриває одне з консульств

Литва продовжує політику розриву дипломатичних відносин із Росією. Прибалтійська країна офіційно відкликає свого посла.

Ейтвідас Баярунас повинен припинити виконувати обов'язки з 1 червня 2022 року. Про це мовиться у проєкті постанови уряду, зареєстрованому в четвер, 12 травня.

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Окрім цього, у Литві мають намір з 7 червня закрити генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Відповідну постанову про ліквідацію дипустанови вже зареєстрували.

Литва розриває відносини з Росією

Литва стала першою країни в Євросоюзі, яка знизила рівень дипломатичних відносин з Росією.

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російському послу, який перебував у Вільнюсі, було наказано покинути країну. Окрім цього, за словами глави МЗС, консульство агресора у Клайпеді вирішили закрити.

Уряд ухвалив рішення про скорочення дипломатичного представництва,

– сказав очільник дипломатії.

Він вказав, що посол Литви у Москві повернеться до Вільнюса, а посол Литви в Україні – до Києва.

Росія відповідальна за геноцид українців

Сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, яким визнав дії Росії в Україні геноцидом. Це рішення підтримали 128 депутатів парламенту.

Вони визнали, що російська армія вчинила масові військові злочини. Особливо це стосується міст:

Буча;

Ірпінь;

Маріуполь;

Бородянка;

Гостомель.

Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Росії та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу,

– мовиться у резолюції.

Депутати закликали притягнути усіх причетних до відповідальності. Має бути створено Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

Росія – це держава-терорист

У Сеймі Литви також наголосили, що Росія – країна, яка вдається до терористичних дій.

"Росія, збройні сили якої свідомо та систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, що підтримує й здійснює тероризм", – додали у документі.

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