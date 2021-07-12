Литва офіційно відмовила Білорусі видати Тихановську
Джерело:"Белта"
Уряд Литви надав офіційну відповідь на запит Білорусі про видачу Світлани Тихановської. Режиму Олександра Лукашенка відмовили.
У Білорусі заявили, що такою була офіційна відповідь від Литви. Про це в ефірі білоруського телеканалу розповів генпрокурор Білорусі Андрій Швед.
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Литва не видасть Тихановську
Андрій Швед заявив, що у Литві перебувають білоруські опозиціонери, проти яких в Білорусі відкрили кримінальні справи. Він заявив, що вони направили і надсилають відповідні документи у країни.
Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі…
– розповів генпрокурор.
Він також додав, що нібито "в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили".
Він також запевнив, що роблять все можливе, аби Білорусі видали "злочинців". Розповів про хороші результати з Росією.
Опозиціонерка Світлана Тихановська: останні новини
- 10 липня білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що зустрічалась з президентом Володимиром Зеленським у Литві. Політикиня відзначила підтримку з боку України.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що під час Конференції білоруська опозиціонерка підійшла до Зеленського. Вона назвалась і повідомила про свою вдячність Україні за підтримку білоруського народу.
- Світлана Тихановська розповіла, що силовики, які виїхали з Білорусі, підтримують контакти з тими, що залишилися в країні. Так команда лідерки опозиції отримує інформацію.