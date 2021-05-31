Литва оголосила Шарія персоною нон ґрата та анулювала всі його документи, – ЗМІ

Пропагандиста Анатолія Шарія 10 травня у Литві оголосили персоною нон ґрата. Окрім того, країна анулювала усі документи скандального блогера.

Адвокати проросійського блогера вже зробили запит, щоб вивчити підстави цього рішення. За даними українських ЗМІ, литовська сторона надала їм усі відповідні матеріали.

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Інтереси Шарія представляє одна з найдорожчих литовських адвокатських компаній, це свідчить, що пропагандист має гроші на свою діяльність.

Деталі від литовських юристів

Юристи з Литви стверджують, що успішне оскарження рішення – малоймовірне. Вочевидь Шарію доведеться змиритися з поразкою.

Матеріали справи – достатньо ґрунтовні. Окрім того, оголошення Шарія персоною нон ґрата має політичну підтримку.

Реакція Шарія

Скандальний блогер заявив, що начебто вперше чує про таке рішення Литви.

Водночас Шарій наголосив, що Литва – потужний геополітичний гравець.

Анатолій Шарій – проросійський блогер, який "прославився" своїми сепаратистськими та українофобськими поглядами. З лютого 2021 року перебуває у розшуку.



Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу