Литва підвищила рівень боєздатності через навчання Білорусі та Росії

Через початок військових навчань у Білорусі Литва підвищує рівень бойової готовності своїх збройних сил. Це потрібно, аби бути готовими до ймовірної загрози.

Як сказав головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, у Білорусі будуть дислоковані приблизно 30 тисяч російських військових.

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При цьому він глибоко переконаний у тому, що частина російських військовослужбовців після навчань залишиться в Білорусі. І все ж, за словами Рупшиса, прямої загрози для безпеки Литви з Білорусі зараз немає.

Рівень пильності (підвищено для того – 24 канал), щоб ми встигли відреагувати на зміну ситуації або ймовірну загрозу для нас і бути у відповідному місці з такими потужностями, які знадобляться,

– сказав Рупшис.

США перекидає своїх військових на східний фланг НАТО

3 лютого у Пентагоні вказали, що США збираються невдовзі перекинути приблизно тисячу американських військових із Німеччини до Румунії, а також ще 2 тисячі – зі США до Німеччини та Польщі. Зрештою, так і сталося.

Наприкінці минулого тижня, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82-ї дивізії США. А 8 лютого до Румунії прибули перші американські військові. Вони мають посилити союзників НАТО на східному фланзі.

За словами американських офіційних осіб, це розгортання є, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Тим часом Росія продовжує постачати в Білорусь військову техніку та організовувати бази. Щоб відволікти увагу від загрози, їх називають "навчально-бойовими центрами".

Що відомо про військові навчання у Білорусі Москва активно накопичує техніку та війська на білоруській території під приводом спільних навчань. Білорусь заявляє, що "Союзну рішучість-2022" проводитимуть з метою навчити білоруську армію користуватися російською зброєю. Зокрема через "поведінку НАТО та України".

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