Литва "послідовно застосовує санкції ЄС, – МЗС про блокування товарів у Калінінград

В Литві відповіли на погрози Росії через блокаду Калінінградської області. МЗС країни наголосили, що лише виконують санкції, які ввів ЄС.

Про це заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, заборона транзиту продукції із чорних металів (у тому числі сталі) між основною територією Росії та Калінінградською областю через Литву – це не рішення Литви, а наслідок санкцій Євросоюзу.

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Литва не може перевозити російські товари

По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які будуть застосовуватися з 17 червня, а санкції нині стосуються залізниці, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, які потрапили під санкції з 17 червня, – це сталь. та інша продукція, виготовлена ​​із залізної руди, яка більше не імпортуватиметься через Литву, це здійснюється у консультаціях з Європейською Комісією,

– сказав Ландсбергіс.

У Департамент митниці Литви наголосили, що про цю заборону було відомо ще з середини березня як частину четвертого пакета санкцій Європейського Союзу. За словами представника митниці, пакет санкцій ЄС, ухвалений 15 березня, ввів обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня, і з суботи їх не можна перевозити територією країни.

Це тільки початок

"Сухопутний транзит між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії не зупинено і не заблоковано. Транзит пасажирів та вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит. Жодних додаткових вказівок ми не отримували та ніяких подальших дій не робимо", – сказала представниця Департаменту митниці Ліна Лаурінайтіте-Грігене.

За її словами, така ж заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – російської нафти.

Реакція Росії

В Росії відреагували на обмеження так, як вони вміють – погрозами та істерикою. МЗС Росії заявило, що країна залишає за собою право на дії щодо захисту своїх інтересів, якщо найближчим часом Литва не відновить вантажний транзит до Калінінграда.

А Дмитро Пєсков, речник Володимира Путіна. Він сказав, що "це порушення всіх і вся", та назвав дії Литви незаконними.

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