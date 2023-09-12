На кордоні Латвії рекордні потоки нелегальних мігрантів: Литва направляє допомогу

У Латвії зафіксували рекордні потоки нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути в країну. Допомогти Латвії зупинити так званих мігрантів зголосилася Литва.

Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнолдас Абрамавічюс заявив, що 20 литовських прикордонників вирушать на допомогу Латвії, яка стикається з рекордними потоками нелегальних мігрантів.

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Мігранти намагалися проникнути в Латвію 256 разів

"Попереднє рішення – відправити на допомогу до 20 прикордонників", – сказав віцеміністр.

У неділю, 10 вересня, мігранти намагалися незаконно проникнути в Латвію 256 разів. Це найбільше число, зафіксоване на цей момент.

Водночас у Литві за останні тижні взагалі не зафіксовано або зафіксовано лише кілька спроб незаконного перетину кордону.

У 2023 році співробітники Служби охорони держкордону Литви не допустили проникнення в Литву в несанкціонованих місцях загалом 1,6 тисячі нелегальних мігрантів із Білорусі.

Для порівняння, у 2022 році литовські прикордонники розвернули 11,2 тисячі таких осіб. 3 серпня 2021 року, коли Литва затвердила більш жорстку міграційну політику, прикордонники зупинили 20 900 осіб.

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