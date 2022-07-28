Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу: рішення спричинило резонанс

Московський патріарх Кирило не зможе відвідувати Литву до 2027 року. Заборона, яка запроваджена через його підтримку російського вторгнення в Україну, викликала резонанс.

Про це розповів 24 каналу український та литовський письменник Ярослав Мельник. За його словами, РПЦ у Литві ще з перших днів вторгнення армії рф до України заявила про свою опозицію Кирилу.

До теми УПЦ і ПЦУ підписали Декларацію порозуміння і засудили московський патріархат

Що означає рішення Литви щодо Кирила

Мельник зазначив, що рішення про заборону в'їзду патріарху РПЦ Кирилу до Литви спричинило певний резонанс. Тим паче, що Євросоюз далі планував запровадити відповідну заборону щодо своєї території. Однак зробити це завадив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Литва, звичайно, вважає, як кажуть, справою честі сказати своє "фе". Це чисто політичний такий хід – що, "а ми забороняємо",

– пояснив письменник.

Адже, зауважив він, практично неможливо, щоб Кирило реально приїхав у Литву.

Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу: дивіться відео

Яка позиція російської церкви у Литві

За словами Мельника, ще з перших днів війни росії проти України Російська православна церква у Литві заявила про свою опозицію Кирилу.

Була офіційна заява архієпископа литовського в дипломатичній формі, що ми не підтримуємо агресію і наш погляд не співпадає з поглядом Кирила,

– зазначив письменник.

Він зауважив, що декілька литовських священників тоді прямо виступили проти цього. Їх звільнили з роботи, оскільки ці священники прямо пішли проти патріархату.

Мельник додав, що сама російська церква у Литві намагається бути толерантною, як і російські священники, серед яких, до речі, багато литовських. До того ж вона зовсім не подібна до російської церкви в Україні, котра досі є політизованою.

Більше про санкції щодо патріарха Кирила

Московський патріарх Кирило не перестає виправдовувати масові вбивства українців. За словами священника країни-терористки, загарбниками рухає внутрішнє моральне почуття. Його основою є православна віра.

Велика Британія застосувала санкції щодо патріарха Кирила. У російській церкві називають це спробами залякати їхнього патріарха або заставити його відмовитись від своїх слів.

Водночас патріарх Кирило зумів уникнути потрапляння під санкції ЄС. Він мав бути включений у шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Але у фінальній версії його не виявилося.

Мельник також говорив про дискусію в Литві через російських письменників: дивіться відео