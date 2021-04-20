Не слід чекати наступу, – Литва закликала ЄС посилити санкції проти Росії

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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюз має вже обговорювати нові санкції проти Росії. Не слід чекати, коли вона піде у наступ проти України.

Джерело:

Delfi

Що заявили у Литві

Литовський міністр закликав Росію утриматися від ескалації на Сході України. Про це він заявив після відеоконференції очільників МЗС країн Євросоюзу.

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Ставлення та позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані та гідні поваги,
– заявив Ландсбергіс.

Він наголосив, що санкції проти Росії потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".

"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, розглядали не тільки при перетині "червоних ліній", тобто, коли атака вже почалася фізично. Тоді буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати", – пояснив чиновник.

Він підкреслив, що вже сьогодні слід надіслати відповідний сигнал. "Ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" будуть перетнуті. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", – наголосив Ландсбергіс.

Зверніть увагу! Раніше литовський міністр разом з іншими балтійськими очільниками МЗС терміново вилітав в Україну через російську ескалацію біля наших кордонів. Чиновники закликали Москву припини провокації та розвіяти занепокоєння.

Головне про російські війська біля кордону України

  • Росія стягує свої війська за трьома напрямками: біля кордону, у тимчасово окуповані Донбас та Крим. Кількість військової техніки та особового складу є найбільшою з 2015 року.
  • Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков казав, що Євросоюз не відправить своїх військових "захищати нас з автоматами". Однак він може посилити санкції проти Росії, що також буде дієво.


Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу