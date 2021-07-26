У Литві нелегальні мігранти розпочали бунт: відео

У Литві мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю, розпочали заворушення. Люди, яких розмістили у приміщенні школи у Веребеяй, вимагають, аби їх відпустили.

Свій протест розпочали вихідці з Іраку. Вони не дозволяли брати їжу, яку доставили, іншим мігрантам. Це навіть стосувалось жінок та дітей.

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Мігранти не дозволяли нікому брати їжу

Така ситуація була, як на сніданку, так і під час обіду. У владі Алітуського муніципалітету розповіли, що перші ознаки бунту проявились ще 23 липня. Саме тоді приїжджали журналісти одного з комерційних каналів.

Побачивши відеокамери, вони швидко згадали про свої права, стали кричати freedom і висувати вимоги. Одна з них – надіслати лікаря, який оглянув би всіх охочих. Ми виконали цю вимогу,

– розповів мер Алітуського району Альгірдас Врубляускас.

Чиновник зауважив, повертати мобільні телефони було не у їхній компетенції. За вихідні мігранти заспокоїлись, сподіваючись, що до їхніх вимог дослухаються. Проте 26 липня протести спалахнули з новою силою.

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Наразі до себе нелегали не впускають нікого – навіть працівників, які мають полагодити каналізацію. У приміщеннях – антисанітарія. Біля будівлі чергують представники Служби громадської безпеки.

Дивіться відео з місця заворушень: