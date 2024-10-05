У Литві затримали військові вантажі, призначені для окупантів: їх отримає Україна

Співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, 4 вантажі з різними предметами військового призначення.

Як пише литовський мовник LRT, це сталося у проміжку з 27 вересня по 1 жовтня. Серед усього вилучено маскувальні сітки та військову камуфляжну форму, наразі вантажі конфіскували, їх передадуть Україні.

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Литовські митники затримали військові вантажі, призначені для армії Росії

У вівторок, 1 жовтня, митники під час огляду в поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград – Москва на залізничній станції Кибарта виявили та затримали поштову посилку з предметами можливого військового призначення – камуфляжну форму.

Ймовірно, що ці вантажі призначені для збройних сил Росії, які ведуть війну проти України,

– йдеться у повідомленні литовської митниці.

У понеділок, 30 вересня в поїзді, що прямував з Калінінграда, виявили партію маскувальних сіток. Незадовго до цього, 27 – 29 вересня, у тих самих поїздах митники виявили маскувальні сітки для приховування гармат.

Як розповіли митники, такі вантажі для російської армії зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії. Втім, маскувальні сітки класифікуються як військовий вантаж.

Це означає, що для їх перевезення потрібен одноразовий дозвіл, виданий уповноваженою особою міністерства нацоборони Литви. Наразі ці дозволи не видають, тож за даними LRT, конфісковані предмети нададуть Україні як допомогу.