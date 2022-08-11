У Сеймі Литви пропонують позбавляти іноземців громадянства за підтримку росії

У Литві підготували проєкт із поправками закону про громадянство. Люди, які підтримують країну окупантів, що загрожує іншим, втрачатимуть литовські паспорти.

Таку ініціативу підготували члени Сейму Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас. Законопроєкт планують зареєструвати 11 серпня.

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"Є 6 випадків позбавлення громадянства Литви, однак немає такого, який передбачав би механізм позбавлення громадянства людини, громадянина іншої країни, який отримав литовське громадянство як виняток, якщо він підтримує агресорів і так становить загрозу для Литви, регіону і союзників", – зазначили у пояснювальній записці законопроєкту.

Причина для зміни закону

Політики, які запропонували поправки до закону, вважають, що це необхідно "з урахуванням поточної ситуації російської війни в Україні та загрози Литві, а також усьому регіону". Зазначили – чинна правова норма, яка визначає підстави для втрати громадянства, не відповідає геополітичній ситуації.

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Причиною для змін до закону стала історія, коли фігуристка Маргарита Дроб'язко отримала литовське громадянство як виняток. Згодом вона з чоловіком взяла участь у шоу-програмі, яку організувала дружина дмитра пєскова у Сочі.

Президент Гітанас Науседа забрав у них литовські державні нагороди. Тепер сім'я фігуристки живе у росії.

Зупинка видачі віз

Президент Володимир Зеленський закликав світ ізолювати росіян. Громадян країни-терористки вже не хочуть бачити у низці країн.

Віз не видаватимуть (або частково обмежили видачу) у таких державах:

Бельгія;

Болгарія;

Данія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Мальта;

Нідерланди;

Норвегія;

Словаччина;

Таїланд;

Фінляндія;

Чехія;

Японія.

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