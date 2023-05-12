У росіян палатиме дужче: у Литві слідом за Польщею хочуть перейменувати Калінінград і область

9 травня у Польщі офіційно змінили назви міста Калінінград та Калінінградської області Росії, яка територіально відірвана від держави-агресорки та розташовується у Європі. Не пройшло й трьох днів, як таку ж пропозицію озвучили у Литві.

Змінити назву, присвоєну місту Радянським Союзом, запропонували депутати-консерватори Сейму Віліус Семешка та Пауле Кузьміцкене. Для цього вони звернулися до Державної комісії литовської мови.

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Калінінград хочуть перейменувати на Каралючюс

Оскільки депутати Сейму вважають, що нинішня назва належить до російського наративу та виникла під час агресивних дій Радянського Союзу у часи Другої світової війни, то місто необхідно перейменувати. Ба більше, вони запропонували змінити назву не лише Калінінграду, а й Калінінградської області, замінивши їх на Каралючюс.

Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна навіть кілька міст були перейменовані на його честь. Один із них – тоді Кіонігсберг, нині Калінінград – зберіг цю назву досі,

– заявили депутати-консерватори.

Необхідність позбутися совєцких топонімів, які чужі для литовської мови, та актуальність питання парламентарії обгрунтували й війною Росії проти України. Вони підкреслили, що давно пора відмовитися від радянської спадщини.

"Давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати чужинцями нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками і запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові", – сказав Віліус Семешка.

Зазначимо, що за словами голови Комісії боротьби за свободу та державної історичної пам’яті Литви, раніше русифікація топонімів цього регіону мала на меті показати його приналежність до Москви. Нову назву сучасний Калінінград отримав у 1946 році. Саме тоді СРСР переіменував місто на честь Голови Президії Верховної Ради СРСР Михайла Калініна.

Польща офіційно перейменувала Калінінград та область

Комісія стандартизації географічних найменувань за межами Польщі винесла рішення офіційно затвердити та змінити назви міста та області, які межують між Польщею та Литвою. Територіям повернули традиційне найменування Крулевець.

Як зазначили у Міністерстві розвитку та технологій Польщі, таким чином держава повертається до традиційних назв, які пов’язані з історією та культурною спадщиною. А натомість відкидає штучне найменування, яке "не пов'язане ні із самим містом, ні з регіоном".

Ми не хочемо русифікації Польщі, тому вирішили перейменувати Калінінград і Калінінградську область на рідну мову. Ці назви нав’язані нам і є штучними, не пов’язаними з нашою історією,

– заявив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.

Як підкреслили у Польщі, по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв змусила все та ж загарбницька війна проти України, російська інформаційна війна, а також нав'язуванням так званого "руського міра". Ба більше, комісія підкреслила, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, а відтак "нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни".