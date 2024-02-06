У Литві знайшли на узбережжі розвідувальний гідролокатор Росії та показали кадри

Гідролокатор країни-агресорки виявив місцевий житель. Він побачив написи російською та звернувся до Військово-морських сил Литви.

Інцидент стався на Куршській косі, яка простягається від російського Зеленоградська до литовської Клайпеди. ВМС Литви отримали повідомлення про знахідку від місцевого жителя 3 липня.

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Як відреагувало Міноборони Литви

Міністерство оборони Литви повідомило, що на момент виявлення апарат не працював. Його вилучили та передали на зберігання ВМС. Фахівці встановили, що це гідроакустичний гідролокатор російського зразка, який використовується для збору розвідувальної інформації, виявлення підводних човнів та визначення їхнього положення.



Такий вигляд має знайдений гідролокатор росіян / Фото Міноборони Литви

У відомстві зауважили, що подібні російські гідроакустичні сонари вже були виявлені у 2021 році. Їх знаходили у Балтійському морі біля берегів Литви та в Атлантичному океані біля південних берегів Великобританії та Ірландії. Міноборони закликало жителів та гостей Литви бути пильними та у разі виявлення таких об'єктів не чіпати їх, а повідомляти ВМС.

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