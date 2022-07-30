Євродепутат з Литви прокоментував зняття "блокади" Калінінграда
З 22 липня Литва відновила транзит санкційних товарів до та з Калінінграда. Таке рішення у Вільнюсі прийняли після того, як отримали роз'яснення від Євросоюзу.
Згідно з ними, дозволяється перевезення санкційних товарів залізницею, але не автомобільним транспортом. Це в ефірі 24 каналу прокоментував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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На Єврокомісію натиснули
Він заявив, що є критиком таких рішень та не вважає їх хорошими на політичному та стратегічному рівнях. Ауштрявічюс додав, що вирішальну роль у знятті заборони зіграла Єврокомісія, але йому відомо, що у цьому питанні на неї тиснули деякі країни.
Я розумію, що є провокації, натиск та різноманітні ультиматуми, які постійно надходять з москви. Але так ми показуємо свою слабкість,
– сказав євродепутат.
Ауштрявічюс визнав, що попри те, що транзит підсанкційних товарів дозволений лише залізницею, російські постачальники мають можливість провозити інші товари автотранспортом. За його словами, у Литви є 2 коридори, які "привідкриті" для російських поставок в Калінінград і з Калінінграда.
"Калінінград є частиною росії, яка є агресором. А це – своєрідне підсилення економічної та соціальної ситуації в Калінінграді, що мені дуже не подобається", – додав він.
Крім того, євродепутат розповів, що москва знову висунула черговий ультиматум та виказала своє незадоволення щодо виходу з ринку литовського банку, який обслуговував залізницю. Це, мовляв, не дасть росіянам проводити необхідні перекази та здійснювати операції.
Це лише ілюструє те, що якщо ви зв'язалися з російською стороною, завжди будуть якість додаткові й наступні ультиматуми та незадоволення,
– підсумував він.
Пятрас Ауштрявічюс про відновлення транзиту до Калінінграда: дивіться відео
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- У День Української Державності 28 липня до Києва приїхав президент Литви Гітанас Наусєда. Він нагородив українського президента Зеленського найвищою державною нагородою своєї країни – Орденом Вітовта Великого.
- Це не всі "подарунки", з якими Наусєда приїхав до України. Він привіз новий пакет військової допомоги, що включає 10 бронемашин, боєприпаси та антидрони.
- Тим часом у Литві заборонили в'їзд московському патріарху кирилу. Через підтримку російської агресії в Україні він не зможе відвідувати Литву до 2027 року.