Євродепутат з Литви прокоментував зняття "блокади" Калінінграда

З 22 липня Литва відновила транзит санкційних товарів до та з Калінінграда. Таке рішення у Вільнюсі прийняли після того, як отримали роз'яснення від Євросоюзу.

Згідно з ними, дозволяється перевезення санкційних товарів залізницею, але не автомобільним транспортом. Це в ефірі 24 каналу прокоментував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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Він заявив, що є критиком таких рішень та не вважає їх хорошими на політичному та стратегічному рівнях. Ауштрявічюс додав, що вирішальну роль у знятті заборони зіграла Єврокомісія, але йому відомо, що у цьому питанні на неї тиснули деякі країни.

Я розумію, що є провокації, натиск та різноманітні ультиматуми, які постійно надходять з москви. Але так ми показуємо свою слабкість,

– сказав євродепутат.

Ауштрявічюс визнав, що попри те, що транзит підсанкційних товарів дозволений лише залізницею, російські постачальники мають можливість провозити інші товари автотранспортом. За його словами, у Литви є 2 коридори, які "привідкриті" для російських поставок в Калінінград і з Калінінграда.

"Калінінград є частиною росії, яка є агресором. А це – своєрідне підсилення економічної та соціальної ситуації в Калінінграді, що мені дуже не подобається", – додав він.

Крім того, євродепутат розповів, що москва знову висунула черговий ультиматум та виказала своє незадоволення щодо виходу з ринку литовського банку, який обслуговував залізницю. Це, мовляв, не дасть росіянам проводити необхідні перекази та здійснювати операції.

Це лише ілюструє те, що якщо ви зв'язалися з російською стороною, завжди будуть якість додаткові й наступні ультиматуми та незадоволення,

– підсумував він.

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