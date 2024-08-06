Ліван масовано атакує Ізраїль дронами: у містах чути вибухи, є поранені

У вівторок, 6 серпня, Ліван запустив по Ізраїлю дрони-камікадзе. У багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу.

Окрім цього, вже є інформація про вибухи у містах, у небо здіймаються стовпи диму. Є перші поранені.

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Атака на Ізраїль

У північних регіонах Ізраїлю, зокрема в місті Акко, лунає повітряна тривога. Також повідомляється про порушення повітряного простору країни безпілотниками.

Що відбувається в Ізраїлі: дивіться відео

Служба швидкої допомоги Magen David Adom каже, що її медики обстежують територію, де є повідомлення про удари. Наразі є інформація, що двоє людей отримали поранення в північному арабському місті Мазраа в Західній Галілеї. Чоловік у віці 40 років перебуває у критичному стані. Також є інформація про вибух безпілотника поблизу міста Нагарія.

Атака Лівану на ізраїльські міста: дивіться відео

Відповідальність за масований рій безпілотників взяло на себе ліванське терористичне угруповання "Хезболла", яке підтримується Іраном. Шиїтський рух стверджує, що його напад був на військові цілі.

Джерело в групі повідомило Reuters, що сьогоднішня атака ще не є помстою за вбивство Ізраїлем командира "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті минулого тижня. Тоді ЦАХАЛ вдарив по Бейруту – столиці Лівану.

Ескалація на Близькому Сході