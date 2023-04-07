Загострення на Близькому Сході: кого засудила, а кого підтримала Україна

На Близькому Сході можна спостерігати чергове загострення між такими країнами як Палестина, Ізраїль та Ліван. Ситуацію прокоментували, зокрема, в Міністерстві закордонних справ України.

У п'ятницю, 7 квітня, з'явився коментар МЗС України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Власне, раніше стало відомо, що Ізраїль атакував Сектор Гази, який перебуває під контролем Палестини, у відповідь на обстріл з Лівану.

Дивіться також З Лівану випустили по Ізраїлю 34 ракети: скільки вдалося збити системі "Залізний купол"

Київ засуджує Ліван та Сектор Гази

В офіційному повідомленні мовиться про те, що "Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає" за ескалацією на Близькому Сході. Там також опосередковано згадано про релігійні свята – що, вочевидь, пов'язані з воскресінням Хреста – та зазначено, що "люди усіх релігій потребують миру, толерантності та взаємоповаги".

Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства,

– йдеться в джерелі.

Разом з тим Україна вкотре підтвердила свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Важливо, що саме шляхом перемовин.

Як констатували в МЗС, результатом діалогу має стати мирне та безпечне співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини.

Загострення на Близькому Сході: що варто знати