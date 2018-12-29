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      Ліверпуль – Арсенал: де дивитися матч чемпіонату Англії

      56 Читать новость на русском
      Ліверпуль - Арсенал: де дивитися матч АПЛ
      Ліверпуль – Арсенал де дивитися / twitter.com/lfc

      Лондонський "Арсенал" на "Енфілді" спробує перервати переможну серію "Ліверпуля". Саме після нічиєї з "канонірами" підопічні Юргена Клоппа не втрачають очки в АПЛ. Переглянути центральний матч 20 туру АПЛ можна буде в Україні.

      Транслювати матч "Ліверпуль" – "Арсенал" буде "Медіа група Україна", а саме телеканал "Футбол 2" . Початок трансляції – о 19:25.

      Читайте також: Ліверпуль – Арсенал: прогноз букмекерів

      Дивитися онлайн матч "Ліверпуль" – "Арсенал" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платне та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 29 грудня. Початок зустрічі о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Ліверпуль Арсенал
      Джерело: 24 Канал
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