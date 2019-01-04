"Ліверпуль" офіційно продав нападника
"Ліверпуль", який лідирує в чемпіонаті Англії, вирішив відпустити свого нападника в інший клуб. Ідеться про Домініка Соланке, який виступати за "Борнмут".
Сума трансферу склала близько 21 мільйона євро.
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"Всі в "Ліверпулі" дякують Доменіку за його внесок у клуб і бажають йому всього найкращого в майбутньому", – йдеться у повідомленні прес-служби "Ліверпуля".
21-річний Соланке вихованець академії лондонського "Челсі". Він перейшов у табір "мерсисайдців" влітку 2017 року вільним агентом, але так і не зміг стати основним гравцем команди.
За цей час він зіграв 27 матчів, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.
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Джерело: 24 Канал
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