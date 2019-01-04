20:08
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Нова президентка для Росії. Воскресіння Сталіна
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Прихований "талант" Ляшка. Провальний стартап комуністів
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      "Ліверпуль" офіційно продав нападника

      236 Читать новость на русском
      Соланке покинув Ліверпуль
      Соланке покинув Ліверпуль / afcb.co.uk

      "Ліверпуль", який лідирує в чемпіонаті Англії, вирішив відпустити свого нападника в інший клуб. Ідеться про Домініка Соланке, який виступати за "Борнмут".

      Сума трансферу склала близько 21 мільйона євро.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      "Всі в "Ліверпулі" дякують Доменіку за його внесок у клуб і бажають йому всього найкращого в майбутньому", – йдеться у повідомленні прес-служби "Ліверпуля".

       

       

      21-річний Соланке вихованець академії лондонського "Челсі". Він перейшов у табір "мерсисайдців" влітку 2017 року вільним агентом, але так і не зміг стати основним гравцем команди.

      За цей час він зіграв 27 матчів, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт ФК Ліверпуль Трансфери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      сьогодні , 19:01 Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
      Ірина Поліщук 297
      Втрати бійців на Донбасі у 2018 році: детальний аналіз
      сьогодні , 19:00 Втрати бійців на Донбасі у 2018 році: детальний аналіз
      Юрій Бутусов 428
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      сьогодні , 18:04 Найвизначніші події у космічній галузі, про які варто знати кожному
      Михайло Года 212
      Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      сьогодні , 17:20 Нові скандальні деталі у справі одеського активіста Олега Михайлика
      Катерина Петренко 1171
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      ФФУ вступила у "футбольний СНД"
       25 січня 2014 , 19:07
      Коноплянка прибув у Італію для переговорів з клубами Серії А
       27 вересня 2014 , 16:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук