"Ліверпуль" зміцнив лідерство в АПЛ, перегравши "Брайтон"

"Ліверпуль" економить сили, але повертається на переможну стежку. Лідеру англійської прем'єр-ліги вистачило єдиного голу аби взяти три очки на полі "Брайтона".

Перемогу "Ліверпулю" приніс гол з пенальті.

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Це був влучний удар Мохаммеда Саллаха. До слова, це чотирнадцятий гол єгиптянина у чемпіонаті.

88' - Salah nearly adds a second, after great work from Robertson. Our left-back finds Mo with space but his shot goes just wide.



[0-1]#BHALIV pic.twitter.com/F9wIsAbfJJ — Liverpool FC (@LFC) 12 січня 2019 р.

Салах ділить першу сходинку бомбардирської гонки із Кейном і Обамеянгом.

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