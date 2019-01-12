"Ліверпуль" зміцнив лідерство в АПЛ, перегравши "Брайтон"
"Ліверпуль" економить сили, але повертається на переможну стежку. Лідеру англійської прем'єр-ліги вистачило єдиного голу аби взяти три очки на полі "Брайтона".
Перемогу "Ліверпулю" приніс гол з пенальті.
Читайте також: Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ
Це був влучний удар Мохаммеда Саллаха. До слова, це чотирнадцятий гол єгиптянина у чемпіонаті.
Салах ділить першу сходинку бомбардирської гонки із Кейном і Обамеянгом.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
"Інтер" готується представити новачка24 червня 2010 , 21:41
Сині із жовтими уклали мир. "Рух" - "Металіст" - 0:021 серпня 2014 , 20:59
Матч "Зоря" - "Чорноморець" розпочався із хвилини мовчання15 березня 2015 , 14:58