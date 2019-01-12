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      "Ліверпуль" зміцнив лідерство в АПЛ, перегравши "Брайтон"

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      Мохаммед Саллах
      Мохаммед Саллах / Фото із соціальних мереж

      "Ліверпуль" економить сили, але повертається на переможну стежку. Лідеру англійської прем'єр-ліги вистачило єдиного голу аби взяти три очки на полі "Брайтона".

      Перемогу "Ліверпулю" приніс гол з пенальті.

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      Це був влучний удар Мохаммеда Саллаха. До слова, це чотирнадцятий гол єгиптянина у чемпіонаті.

      Салах ділить першу сходинку бомбардирської гонки із Кейном і Обамеянгом.

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      Теги: Спорт ФК Ліверпуль Футбол
      Джерело: 24 Канал
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