"Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини

Коментуючи події на лівому березі Херсонської області в грудні 2023 року, російський диктатор Владімір Путін заявив, буцімто для росіян все обходиться "легкими санітарними втратами". Втім, реальна картина є зовсім іншою.

З власних джерел 24 Канал отримав фото документів, які повністю заперечують слова Путіна. Якими насправді є втрати росіян на Херсонщині, та як Кремль намагається їх приховувати – читайте в нашому матеріалі.

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Хто воює на Херсонщині

З моменту, коли військове командування підтвердило формування плацдарму на лівому березі Херсонської області, минуло вже 2 місяці. Втім, насправді бої тут тривають вже близько трьох місяців.

За цей час українська морська піхота змогла налагодити логістику, наскільки це можливо за таких умов, і закріпити за собою плацдарм. Росіяни продовжують досі безуспішні спроби вибити українських військових, при цьому зазнаючи суттєвих втрат.

Українській морській піхоті тут протистоять передовсім підрозділи 18 загальновійськової армії Росії. Її Кремль створив буквально влітку 2023 року з метою посилення присутності на окупованих частинах Півдня України й звільнення більш досвідчених десантно-штурмових підрозділів для участі в боях на Запоріжжі та Донеччині.

Основною силою 18-ої армії мала б стати новостворена 70 мотострілецька дивізія. До неї увійшли:

24 мотострілецький полк,

26 мотострілецький полк,

28 мотострілецький полк,

17 танковий полк,

81 артилерійський полк.

Втім, кожен з полків вже зазнав численних втрат, намагаючись вибити українські війська з лівобережжя. Це й раніше було помітно з численних відео уражень ворожої техніки та особового складу. Та отримані нами фото списків втрат є черговим доказом.

Втрати росіян на лівому березі

Очевидно, найчисельніших втрат зазнали мотострілецькі полки. Та загалом втрати є в усіх російських підрозділах, які протистоять українським військовим. Зокрема, й серед офіцерського складу. Наприклад, 24 мотострілецький полк втратив:

Самарін Ніколай Андєєвіч – підполковник ,

, Рибін Сєргєй Алєксандровіч – капітан ,

, Калінін Андрєй Сєргєєвіч – капітан.

Список втрат 24 російського полку: дивіться фото

Ще більш чисельними є втрати 26 мотострілецького полку. Серед офіцерського складу російський полк втратив:

Компанєєц Ігорь Владіміровіч – підполковник ,

, Кудряшов Алєксандр Алєксандровіч – капітан ,

, Багрянцев Максім Алєксандровіч – старший лейтенант ,

, Кузнєцов Павєл Алєговіч – старший лейтенант ,

, Сємін Алєксєй Алєксандровіч – лейтенант.

Список втрат 26 російського полку: дивіться фото

Такими ж суттєвими є втрати й 28 мотострілецького полку. Серед офіцерів полк вже втратив:

Гольцов Андрєй Алєксєєвіч – майор ,

, Горбунов Алєксєй Ніколаєвіч – капітан ,

, Міхно Дмітрій Алєксандровіч – старший лейтенант ,

, Макасєєв Станіслав Анатольєвіч – лейтенант медичної служби ,

, Демідов Євгєній Андрєєвіч – лейтенант ,

, Хріпков Андрєй Владіміровіч – лейтенант.

Список втрат 28 полку Росії: дивіться фото

Як Кремль приховує втрати

Про втрати росіян на лівому березі Херсонської області у Владіміра Путіна запитали всередині грудня. Втім, російський диктатор, вже звично, збрехав у відповідь.

У наших солдат втрати там санітарні. Двоє – троє, ось 3 дні тому було шість людей поранених,

– відповів кремлівський диктатор.

"Санітарні втрати" росіян біля Кринок / Скриншоти з відео "Мадяра"

Така риторика Владіміра Путіна зрозуміла – перед президентськими виборами в Росії Кремлю необхідно продемонструвати, буцімто російська армія "володіє тотальною ініціативою" на всіх напрямках бойових дій.

Імовірно, Росія навіть визнає частину своїх втрат з лівобережжя. Втім, місцем загибелі російських солдатів вказують точно не Херсонську область, а радше Запорізьку, Донецьку чи Харківську. Таку думку висловлюють і частина російських воєнкорів. Адже втрати "в наступі" значно простіше пояснити російському населенню.