На Херсонщині ЗСУ продовжують розширювати плацдарм, – Генштаб

21 грудня 2023, 08:38
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Джерело:

Генштаб

Українські військові продовжують невпинно боронити нашу країну та витісняти окупанта з зайнятих територій. Зокрема, на лівому березі Херсонщини триває успішна робота з розширення плацдарму.

Відповідну інформацію повідомив Генштаб у своєму щоденному звіті. На лівому березі триває важка робота

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Ситуація на лівому березі

У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Росіяни прагнуть вибити ЗСУ з цієї території та активно вдаються до штурмів позицій – невдало. 

Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив,
– зазначили у Генштабі.

Окрім цього на лівому березі українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на фронті

  • Ймовірно, своїми діями на лівому березі Сили оборони намагаються створити умови для проведення операцій там. Так, удари українських безпілотників сильно придушили російську далекобійну артилерію на лівобережжі.
  • Військовий експерт Роман Світан зазначає, що лівий берег є найважчим напрямком для росіян – навіть для оборони. Відстань від точки постачання зброї та амуніції становить понад 700 кілометрів. Окрім цього там постійно б'є українська артилерія.
  • Водночас Міноборони пише, що прорив російських військ на фронті малоймовірний, а у зоні бойових дій здебільшого спостерігається "стагнація". Локальні спроби, звісно, є, але вони навряд переростуть у серйозні досягнення для окупантів.

Автор: Дмитро Усик