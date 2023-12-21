На Херсонщині ЗСУ продовжують розширювати плацдарм, – Генштаб
Джерело:Генштаб
Українські військові продовжують невпинно боронити нашу країну та витісняти окупанта з зайнятих територій. Зокрема, на лівому березі Херсонщини триває успішна робота з розширення плацдарму.
Відповідну інформацію повідомив Генштаб у своєму щоденному звіті. На лівому березі триває важка робота.
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Ситуація на лівому березі
У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Росіяни прагнуть вибити ЗСУ з цієї території та активно вдаються до штурмів позицій – невдало.
Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив,
– зазначили у Генштабі.
Окрім цього на лівому березі українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Що відбувається на фронті
- Ймовірно, своїми діями на лівому березі Сили оборони намагаються створити умови для проведення операцій там. Так, удари українських безпілотників сильно придушили російську далекобійну артилерію на лівобережжі.
- Військовий експерт Роман Світан зазначає, що лівий берег є найважчим напрямком для росіян – навіть для оборони. Відстань від точки постачання зброї та амуніції становить понад 700 кілометрів. Окрім цього там постійно б'є українська артилерія.
- Водночас Міноборони пише, що прорив російських військ на фронті малоймовірний, а у зоні бойових дій здебільшого спостерігається "стагнація". Локальні спроби, звісно, є, але вони навряд переростуть у серйозні досягнення для окупантів.