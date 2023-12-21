На Херсонщині ЗСУ продовжують розширювати плацдарм, – Генштаб

Українські військові продовжують невпинно боронити нашу країну та витісняти окупанта з зайнятих територій. Зокрема, на лівому березі Херсонщини триває успішна робота з розширення плацдарму.

Відповідну інформацію повідомив Генштаб у своєму щоденному звіті. На лівому березі триває важка робота.

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Ситуація на лівому березі

У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Росіяни прагнуть вибити ЗСУ з цієї території та активно вдаються до штурмів позицій – невдало.

Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив,

– зазначили у Генштабі.

Окрім цього на лівому березі українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на фронті