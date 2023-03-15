З полігону в Лівії зникли 2,5 тонни урану: МАГАТЕ б'є на сполох
Джерело:Reuters
Інспектори МАГАТЕ з ядерного нагляду виявили, що з полігону Лівії зникло приблизно 2,5 тонни природного урану.
Інспектори МАГАТЕ зазначили, що уран зник з об'єкта, який більше не перебуває під контролем лівійського уряду.
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У Лівії "зникли" 2,5 тонни природного урану
До журналістів потрапила конфіденційна заява глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі для країн-членів, у якій він повідомив, що на місці зберігання концентрату уранової руди у Лівії тепер пусто. Куди зникли бочки з небезпечною речовиною – невідомо.
Інспекція цього об'єкта була запланована ще на 2022 рік, проте тоді її відклали через "ситуацію з безпекою в регіоні". У результаті інспекцію провели аж 14 березня 2023 року.
У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією), не були присутні на місці,
– мовиться у заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
Він зауважив, що втрата інформації про нинішнє місцеперебування ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також проблеми ядерної безпеки. МАГАТЕ пообіцяло з'ясувати обставини вивезення урану з майданчика, назву якого не вказали, а також знайти "загублені" 10 бочок з ураном.
Коротко про те, що передувало
- У 2003 році Лівія за тодішнього лідера Муаммара Каддафі відмовилася від своєї програми створення ядерної зброї. Хоч країна має центрифуги, здатні збагачувати уран, а також інформацію про конструкцію ядерної бомби.
- У 2011 році Каддафі було повалено. З 2014 року політичний контроль був розділений між східними й західними фракціями, які перебували у конфронтації – останній великий конфлікт між ними закінчився у 2020 році.
- Тимчасовий уряд Лівії, створений на початку 2021 року в рамках мирного плану, який підтримує ООН, мав проіснувати лише до виборів, запланованих на грудень того ж року. Проте вибори досі не відбулися, тож легітимність цього уряду тепер також заперечується.