ДРГ зайшли туди після звільнення Херсону: що відбувається на островах Херсонщини

Острови у гирлі Дніпра на Херсонщині – це червона зона, до якої не допускають цивільних та пресу. Там постійно тривають бої. Українські військові тримають ситуацію під контролем.

Українські військовослужбовці постійно перебувають на островах Херсонщини. Бої там тривають уже не перший місяць. Про це 24 Каналу розповів Сергій Нікітенко — редактор херсонського вебсайту "Мост".

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Обстріли тривають уже пів року

Серед тих районів, де відбуваються бойові зіткнення поблизу Херсона, називають острови у дельті Дніпра. Серед них, зокрема, острів Великий Потьомкінський. На карті бойових дій він фактично поділений. На ньому присутні як окупанти, так і українські підрозділи.

Бої там тривають постійно. Розповіді почались десь місяць тому, але ми всі знаємо, що наші ДРГ зайшли туди майже одночасно зі звільненням Херсона. Наші військові постійно там,

– наголосив Сергій Нікітенко.

Попри те, що острови розташовані неподалік Херсона, в самому місті боїв не чутно. Усе тому, що Великий Потьомкінський є за Карантинним островом. Журналістів туди не допускають. Це червона зона, у якій дуже небезпечно. Район дуже сильно обстрілюють вже близько 6 місяців.

"Ми чуємо, як обстрілюють мікрорайон, але фізично островів (боїв там – 24 Канал) ми не можемо чути. Острови там не класичні в нашому уявленні, вони наплавні. В них немає земельної основи – це величезні переплетіння коріння. Там є дачні поселення, але вони не можуть бути укріпленнями", – пояснив редактор.

За обмеженою інформацією від українських військових, вони контролюють велику кількість цих плавнів.

Сергій Нікітенко про ситуацію на островах Дніпра: дивіться відео

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