Рятують городи: як українці виживають на окупованій частині Херсонщини

Ситуація в українців, які живуть на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини, досить складна. Заробити хоч якісь гроші там складно. Людей рятують власні городи.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, ситуація на лівобережжі критична. Людей рятують власні городи та поля, з яких можна прохарчуватися.

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Заробити там практично неможливо. Тим паче окупанти продовжують "воювати" з обігом гривні.

Люди отримують соцвиплати та пенсії від України у гривні. Окупанти намагаються заблокувати будь-який обіг гривні. Навіть загрожують арештом,

– зазначив Хлань.

Окупанти вимагають, щоб усі брали російські паспорти

Як розповів Хлань, загарбники намагаються примусово паспортизувати людей, які залишилися на окупованій території Херсонщини. Погрожують, що заберуть майно, якщо мешканець не отримає російський паспорт.

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Окупанти вже проводять обшуки в населених пунктах, щоб ідентифікувати тих, хто не отримав російський паспорт. Вони навіть дають певний термін – якщо наступного разу прийдуть і не буде російського паспорта, то людей можуть і затримати,

– зауважив Хлань.

Також окупанти намагаються виселити людей, які проживають в населених пунктах вздовж узбережжя Дніпра. Вони пропонують житлові сертифікати або ж просто гроші, щоб вивезти на територію Росії. Переважно людей депортують в депресивні регіони, які розташовані за Уральськими горами.

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