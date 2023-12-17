Українські війська створюють умови для операцій на лівому березі Херсонщини, – ISW

Українські військові створили плацдарм на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. На цій частині фронту продовжуються відповідні операції.

Умови на лівому березі Херсонщини залишаються складними, однак наші військові продовжують свої операції. Очевидно, що це частина спроби створити умови для майбутніх дій.

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Потрібно витіснити російську артилерію

New York Times опублікувала серію інтерв’ю з українськими військовими, які перебувають на східному березі та вздовж річки Дніпро. В одному з них командир українського полку заявив, що удари українських безпілотників сильно придушили російську далекобійну артилерію на східному березі за останні місяці.

Офіційні особи раніше заявляли, що українські війська створили кілька плацдармів на східному березі в рамках операції, яка має на меті витіснити російські війська з артилерійської зони західного берега Херсонської області. Це може дозволити українським силам більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонської області.

Набагато більш численні 152 міліметрові трубчасті артилерійські системи, які російські війська широко використовують в Україні, мають приблизний радіус дії 25 кілометрів, хоча російські сили навряд чи розгорнуть ці системи на безпосередній лінії фронту через загрозу українського контрбатарейного вогню.

Росіяни зазнають втрат

Відведення трубної артилерії та придушення російської далекобійної артилерії усуне постійні загрози для населених пунктів на західному березі та дозволить багатьом українцям, які втекли від російської окупації, безпечніше повернутися. Зменшення російського артилерійського вогню також дасть можливість вільніше діяти вздовж наземних ліній зв’язку (GLOCs), розгортати важливіші контрбатарейні системи та системи протиповітряної оборони в районі річки Дніпро та більш безпечно розпочинати операції через річку Дніпро. Плацдарм має забезпечити безпеку для переправлення сил для продовження операцій.

Повідомляється, що український командир також заявив, що українські операції на східному березі Дніпра наразі спрямовані на те, щоб стягнути російські сили в цей район і завдати їм великих втрат,

– мовиться у зведенні.

Він також додав, що спроба залучити російські сили в цей район була успішною, оскільки російське командування перекинуло невизначені підрозділи ВДВ із західної Запорізької області на східний берег Херсонської області.

Українські військові офіційні особи раніше повідомляли, що в результаті українських операцій на східному березі між 17 жовтня та 17 листопада загинуло 1126 російських військовослужбовців і було поранено 2217. Це свідчить про те, що українські захисники можуть завдати значних втрат російським силам у цьому районі.

Президент Росії Владімір Путін описав російські оборонні операції на східному березі як навмисну ​​спробу заманити та розчарувати українські сили, однак ISW наразі не може оцінити, чи вдалося це. Деградація оборони російських сил на східному березі Херсонської області може сприяти досягненню ширшої заявленої оперативної мети – витіснення російських сил із радіуса дії артилерії.

The New York Times також опублікувала інтерв’ю з українськими солдатами, які воювали на східному березі, які описали важкі умови ведення операцій за Дніпром і у встановленні позицій на східному березі. Ці ж самі труднощі можуть виникнути і на лівому березі Херсонщини.

Чому насправді Росія наступає на Сході