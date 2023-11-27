Надзвичайно амбітно: Мусієнко припустив 3 цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

За останній час активність українських військових на лівобережжі Херсонщини значно збільшилась. Перед Силами оборони стоять непрості, але дуже важливі завдання.

Зараз Сили оборони роблять усе можливе для того, щоб ворогу було дедалі складніше утримувати позиції. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що особливо посилилась робота засобів ППО.

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Які цілі у Сил оборони

Сили оборони України на Херсонському напрямку, а саме на лівобережжі Дніпра, утримують зайняті позиції. Дуже важливим для нас є взяття дороги на Мелітополь та Крим, що зрештою веде до іншої, масштабної цілі.

Найбільша ціль, яку бажано було б досягти у найближчій перспективі, це вийти до адмінмеж окупованого Криму. Це надзвичайно амбітна ціль, яка за певних умов не є аж такою недосяжною. Я не песимістичний і вважаю, що говорити про це можна та потрібно,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Однак якщо все ж говорити про менш амбітні цілі, то це рух далі на Раденськ, що в Олешківській міській громаді, та східніше. Це необхідно для досягнення кількох завдань:

витіснити ворога;

розширити український плацдарм та убезпечити його;

перекрити логістичне забезпечення для ворога та навіть повністю відрізати його.

До того ж треба розрізати російське угруповання, яке є на Лівобережжі.

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Що чекатиме окупантів надалі

Якщо Силам оборони вдасться досягнути запланованих цілей, то головною проблемою для окупантів стане логістика. Точніше, її нестача або й повна відсутність.

Ця частина Лівобережжя критично залежна від постачань усього – зброї, боєприпасів, пального – з Криму. Перерізання логістичного шляху сполучення, безперечно, створить достатньо серйозні проблеми. Можливо, на 100% не відріже окупантів, але проблеми гарантовані,

– підкреслив Мусієнко.

У цьому випадку росіянам доведеться організовувати забезпечення з інших місць. Фактично це лише рух через Мелітополь, який відбувається через Бердянськ та Маріуполь. Однак він повною мірою не замінить тимчасово окупований Крим з боку темпів та обсягів постачання.

"Для окупантів буде вибір, як їм діяти далі. Чи продовжувати утримувати свої сили на в районі Токмака, чи їм все ж відходити і починати протидіяти розширенню нашого плацдарму. Якщо вони відійдуть та відкриють можливості для нашого угруповання біля Токмака, то наші сили просуватимуться там", – зауважив Мусієнко.

Для Сил оборони така ситуація виглядає доволі перспективною. Однак багато чого залежить від того, як швидко вдасться їм підтягувати вогневе забезпечення, сили й засоби для того, аби протидіяти ворогові.

Кількість живої сили не рятує ворога

Зараз роблять усе можливе, аби виконати заплановане. Зокрема, посилилась і робота ППО, через що скиглять окупанти, адже у них виникають побоювання щодо використання авіації на близькій відстані.

Це дуже хороший знак, бо важливим елементом захисту наших військ є засоби ППО. Без них просуватись важко, тому що ворог використовує свої авіабомби, уже півторатонні,

– підкреслив Мусієнко

Вороже угруповання військ на Лівобережжі Херсонщини може становити близько 60 тисяч осіб. Українські сили спочатку діяли в межах кількох батальйонів – це кілька сотень людей. Але попри таку різницю, Сили оборони утримують плацдарм, а російські загарбники перекидають нові й нові сили на підтримку. Хоч все ще не можуть витіснити українських військових.

Тому саме керованими авіабомбами намагаються хоч якось змінити ситуацію на свою користь.

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