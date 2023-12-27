Темп дій росіян на лівому березі Дніпра знизився після збиття кількох Су, – ISW

Українські військові вправно збивають російських "пташок". Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, як це впливає на перебіг бойових дій.

Російські війська знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Ймовірно, це пов'язано зі зменшенням активності російської авіації після того, як українські сили збили кілька російських літаків.

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Російська авіація не працює

Сили оборони збили один російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які збили на Півдні. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

Вона також зазначила, що знищення кількох російських літаків послабило здатність російських військ завдавати керованих бомбових ударів і що російські війська розгорнули великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на східному березі Херсонської області, щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після того, як українські захисники збили три російські літаки Су-34 на Півдні України.

25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34,

– мовиться у зведенні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські військові не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до того рівня, який був перед повномасштабним вторгненням. Тепер вони повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішими літаками Су-24. Машовець вважає, що російські війська рідко розгортають літаки Су-34/34М на базах в окупованому Криму, бо намагаються вберегти їх вій українських ударів.

Використання керованих бомб на Херсонщині

Раніше аналітики ISW оцінювали, що російські сили, можливо, активізували використання керованих бомб проти українських сил на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення українськими силами російської далекобійної артилерії.

Однак російські війська, ймовірно, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії Дніпра, ніж ризикувати літаками.

Потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати українським силам можливість легше вражати російські далекобійні артилерійські системи та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.

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