Крадіжка на снарядах для ЗСУ: ексчиновник Міноборони Лієв пройшов поліграф і один раз "схибив"

Нещодавно СБУ викрила масштабне розкрадання державних коштів на закупівлях снарядів для ЗСУ. У ньому, зокрема, підозрюють колишнього посадовця Міноборони Олександра Лієва.

Аби довести свою невинуватість, посадовець оголосив про готовність публічно пройти детектор брехні.

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Один раз сказав неправду

Лієв пройшов поліграф двічі. Вперше – 2 лютого і вдруге – 5 лютого. Другий раз перевірка відбувалася за участі представників ЗМІ.

Відомо, що поліграф організувало юридичне об'єднання "Всеукраїнська асоціація поліграфолог".

Кожного разу експосадовець Міноборони відповідав на запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня".

Що питали у Лієва

Чи отримували ви неправомірну вигоду за результатами укладених контрактів з ТОВ "Львівський арсенал"? — "Ні", достовірна інформація.

Чи були ви знайомі з керівником ТОВ "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим на час укладення контракту? — "Ні", достовірна інформація.

Чи були ви знайомі з керівником Sevotech Хорошаєвим на час укладення контракту? — "Ні", достовірна інформація.

Чи знали ви на час підписання контракту з "Львівським арсеналом", що цей контракт не буде виконаний? — "Ні", достовірна інформація.

Чи отримували ви вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом" — "Ні", недостовірна інформація.

Чи наполягали ви на включенні в контракт положень про штрафні санкції? — "Так", достовірна інформація.

Чи виїжджали ви за кордон у січні 2024 року з метою переховування від слідства? — "Ні", достовірна інформація.

За результатами перевірки, виходить, що Лієв сказав неправду один раз. Він заперечив, що отримав вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом". Втім, детектор брехні каже, що посадовець тут злукавив.

Колишній чиновник Міноборони також повідомив журналістам, що проситиме слідство провести поліграф в Інституті судової експертизи.

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