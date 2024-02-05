Крадіжка на снарядах для ЗСУ: ексчиновник Міноборони Лієв пройшов поліграф і один раз "схибив"
Джерело:Суспільне
Нещодавно СБУ викрила масштабне розкрадання державних коштів на закупівлях снарядів для ЗСУ. У ньому, зокрема, підозрюють колишнього посадовця Міноборони Олександра Лієва.
Аби довести свою невинуватість, посадовець оголосив про готовність публічно пройти детектор брехні.
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Один раз сказав неправду
Лієв пройшов поліграф двічі. Вперше – 2 лютого і вдруге – 5 лютого. Другий раз перевірка відбувалася за участі представників ЗМІ.
Відомо, що поліграф організувало юридичне об'єднання "Всеукраїнська асоціація поліграфолог".
Кожного разу експосадовець Міноборони відповідав на запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня".
Що питали у Лієва
- Чи отримували ви неправомірну вигоду за результатами укладених контрактів з ТОВ "Львівський арсенал"? — "Ні", достовірна інформація.
- Чи були ви знайомі з керівником ТОВ "Львівський арсенал" Юрієм Збітнєвим на час укладення контракту? — "Ні", достовірна інформація.
- Чи були ви знайомі з керівником Sevotech Хорошаєвим на час укладення контракту? — "Ні", достовірна інформація.
- Чи знали ви на час підписання контракту з "Львівським арсеналом", що цей контракт не буде виконаний? — "Ні", достовірна інформація.
- Чи отримували ви вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом" — "Ні", недостовірна інформація.
- Чи наполягали ви на включенні в контракт положень про штрафні санкції? — "Так", достовірна інформація.
- Чи виїжджали ви за кордон у січні 2024 року з метою переховування від слідства? — "Ні", достовірна інформація.
За результатами перевірки, виходить, що Лієв сказав неправду один раз. Він заперечив, що отримав вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським арсеналом". Втім, детектор брехні каже, що посадовець тут злукавив.
Колишній чиновник Міноборони також повідомив журналістам, що проситиме слідство провести поліграф в Інституті судової експертизи.
Оборудка на боєприпасах для армії: що відомо
- Наприкінці січня СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених на закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Підозру отримали 5 людей. Серед них – посадовці Міноборони та менеджери "Львівського арсеналу".
- За даними слідчих, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із "Львівським арсеналом" на поставку 100 тисяч мінометних снарядів іноземного виробництва на суму 1,5 мільярда гривень.
- Міноборони переказало 97 відсотків суми, передбаченої угодою, на рахунок компанії. Та своєю чергою частину грошей надіслала на баланс іноземного підприємства, яке мало відправити снаряди в Україну.
- Однак жодного боєприпасу так і не поставили.
- Відомо, що у причетності в оборудці, підозрюють: Лієва, екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони; Тоомаса Нахкура – чинного керівника цього департаменту оборонного відомства та Юрія Збітнєва, очільника "Львівського арсеналу".
- Відомо, що Нахкура вже відсторонили від займаної ним посади та обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він має здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.
- Тим часом Лієву ВАКС наразі не зміг обрати запобіжний захід. Прокурори просили про тримання під вартою із заставою у 286 мільйонів гривень.