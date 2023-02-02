ЗМІ заявили про російський паспорт чиновника Міноборони Лієва, той спростував

Тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв потягом останніх декількох днів "на слуху" у ЗМІ. Зокрема, це стосується його "темного минулого".

Джерела Української правди в українській розвідці повідомили, що в Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам же чиновник це заперечує. Він запевняє, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було російського паспорта.

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Лієв заперечує інформацію УП

Журналісти УП звернулися за коментарем до Лієва. Він заявив, що його шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.



Скан документа, який надали УП / Фото УП

Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і затормозить процеси, якими він займається у міністерстві.

Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни,

– сказав він.

Також заявив, що коли росіяни окупували Крим, то "там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному"".

Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.

Був у Партії регіонів та закликав "почути Крим": що відомо про Лієва

Нещодавно голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін пригадав скандальні заяви високопосадовця Міноборони. На тлі останнього скандалу щодо закупів, цей пост прикув чимало уваги.

Зокрема, він пригадав роки, коли Лієв був міністром курортів і туризму АР Крим за президента Віктора Януковича.

Шабунін нагадав, як 5 березня 2014 року, коли у Криму вже були російські війська і за 11 днів до сфальсифікованого Росією референдуму, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ "почути Крим".

Тоді він також сказав, що "проблему Криму" вирішить "легалізація референдуму і проведення його разом з українською владою, якою б вона не була, і розширення повноважень Криму до рівня повноцінної автономії".

Лієв заявляв, що на мешканців Криму нібито тиснув "інформаційний шквал", який спровокував у них "почуття страху". Чиновник сказав "що всі ми ментально русские", попри те, що багато хто говорить українською.

Наприкінці інтерв'ю він сказав, що "тут немає ворогів", а потім вільно зайшов "в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими".