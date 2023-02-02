ЗМІ заявили про російський паспорт чиновника Міноборони Лієва, той спростував
Джерело:УП
Тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв потягом останніх декількох днів "на слуху" у ЗМІ. Зокрема, це стосується його "темного минулого".
Джерела Української правди в українській розвідці повідомили, що в Олександра Лієва є нібито російський паспорт. Сам же чиновник це заперечує. Він запевняє, що у нього є лише українське громадянство і ніколи не було російського паспорта.
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Лієв заперечує інформацію УП
Журналісти УП звернулися за коментарем до Лієва. Він заявив, що його шокувала ця інформація і він повідомив, що на фото документа, який надали УП, зображений не він. Також там не вірно вказане його прізвище англійською мовою.
Скан документа, який надали УП / Фото УП
Він вважає, що весь негатив та шквал суспільної критики, з яким він зіткнувся, вплине на його роботу і затормозить процеси, якими він займається у міністерстві.
Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни,
– сказав він.
Також заявив, що коли росіяни окупували Крим, то "там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному"".
Згідно із наданим УП фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там вказано, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився.Зверніть увагу! 2 лютого стало відомо, що виконувач обов'язків голови департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Лієв написав заяву на звільнення.
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- Нещодавно голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін пригадав скандальні заяви високопосадовця Міноборони. На тлі останнього скандалу щодо закупів, цей пост прикув чимало уваги.
- Зокрема, він пригадав роки, коли Лієв був міністром курортів і туризму АР Крим за президента Віктора Януковича.
- Шабунін нагадав, як 5 березня 2014 року, коли у Криму вже були російські війська і за 11 днів до сфальсифікованого Росією референдуму, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ "почути Крим".
- Тоді він також сказав, що "проблему Криму" вирішить "легалізація референдуму і проведення його разом з українською владою, якою б вона не була, і розширення повноважень Криму до рівня повноцінної автономії".
- Лієв заявляв, що на мешканців Криму нібито тиснув "інформаційний шквал", який спровокував у них "почуття страху". Чиновник сказав "що всі ми ментально русские", попри те, що багато хто говорить українською.
- Наприкінці інтерв'ю він сказав, що "тут немає ворогів", а потім вільно зайшов "в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими".