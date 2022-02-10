Ліз Трасс пояснила, чому засумнівалась у суверенітеті Росії над Ростовом і Воронежем

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс пояснила свої слова про суверенітет над Ростовською та Воронезькою областями. Політикиня думала, що мовиться про українські, а не російські регіони.

Трасс під час перемовин з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявила, що Велика Британія ніколи не визнає суверенітет Росії над Ростовською та Воронезькою областями.

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Не зрозуміла, про які території йшла мова

Трасс сказала Лаврову, що Москва має негайно відвести свої сили та техніку від кордонів України. Кремлівський дипломат зухвало зауважив, що військові перебувають на території своєї країни.

Потім вже зайшла мова про Ростовську та Воронезьку області. Лавров спитав, чи визнає Лондон суверенітет Росії над регіонами. Трас відповіла, що цього не станеться. Однак насправді чиновниця думала, що мовиться про окуповані території України.

Під час зустрічі мені здалося, що міністр Лавров говорить про частину України. Я чітко позначила, що ці області (Ростовська і Воронезька – 24 канал) є частиною суверенної Росії,

– сказала Трасс.

Що відомо про візит Трасс до Росії

Офіційний візит Ліз Трасс до Москви напередодні анонсували на сайті британського уряду. Зазначали, що це перша поїздка очільниці британського МЗС до Росії за останні 4 роки.

Трасс мала закликати Кремль до деескалації навколо України та попередити про наслідки в разі нападу.

Лавров різко висловився про переговори з британською колегою. Він порівняв їх з "розмовою глухого з німим" та заявив про розчарування.

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