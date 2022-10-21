Драматична історія, – Кулеба прокоментував відставку Трасс із посади глави уряду Британії

Британська прем'єрка Ліз Трасс, яка перебувала на посаді лише 6 тижнів, подала у відставку. Очевидно, це сталося через внутрішньопартійні баланси в лавах правлячої Консервативної партії.

Таку думку в ефірі телемарафону озвучив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

Важливо Ліз Трасс пішла у відставку: чи можуть повернути Джонсона та як це вплине на допомогу Україні

Він сказав, що точно не знає причин відставки Трасс, однак це стало подивом для нього. Річ у тім, що Кулеба та Трасс працювали разом, тож український міністр знає характер очільниці британського уряду.

Я думаю, що склалися якісь внутрішньопартійні баланси (в лавах правлячої Консервативної партії – 24 канал), які спонукали її ухвалити це рішення,

– припустив Дмитро Кулеба.

Як тепер зміниться рівень підтримки України з боку Британії

Глава МЗС переконаний, що рівень підтримки Великої Британії не зміниться у зв`язку з відставкою Трасс.

"Перебоїв з підтримкою не буде. Безумовно, це дуже драматична історія... Вона дуже сильний і амбітний лідер, але ми живемо у такому світі, в якому почали відбуватися такі речі, які ще рік тому просто не були можливими", – сказав Кулеба.

Раніше голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко зазначив, що навіть після зміни прем'єра у королівстві, зовнішня політика Великої Британії не настільки сильно залежатиме від "елітарних історій про домовленості та партійні консенсуси".

За його словами, підтримка України не була якась особистою забаганкою Джонсона або Ліз Трасс. Це була частина геополітичного конструкта, який вибудовувала Британія вже довгі роки. Він вказав, що саме тому Україна є актуальною частиною британських зовнішньополітичних планів.

Відставка Ліз Трасс: що про це відомо

20 жовтня Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після всього 45 днів перебування на посаді. Вона стане очільницею британського уряду з найкоротшим терміном перебування на посаді в історії Великої Британії.

Оголошення, зроблене Трасс біля Даунінг-стріт, сталося після майже повного випаровування її політичного авторитету, що призвело до падіння ринків, втрати двох ключових міністрів і втрати довіри майже всіх членів парламенту.

Добрий друг України Борис Джонсон вже заявив, що балотуватиметься на посаду лідера правлячої Консервативної партії. Тобто він може повернутися на крісло прем'єр-міністра Британії.

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