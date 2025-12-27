Після аномального тепла – снігопади та мороз: коли стартує лижний сезон у Буковелі
- Лижний сезон у Буковелі офіційно стартує 28 грудня після затримки через аномально теплу зиму.
- Відкриття трас буде поетапним, залежно від стану снігового покриття.
Цьогоріч у Карпатах зима аномально тепла, через що затрималося відкриття лижного сезону. Попри це, уже 28 грудня на гірськолижному курорті "Буковель" офіційно стартує зимовий сезон.
Традиційно він мав початися ще наприкінці листопада – на початку грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Главком".
Яка ситуація у горах?
Лижний сезон затримався на кілька тижнів. Курорту не вистачало природного снігового покриву.
Буковель та інші локації натомість пропонували альтернативи: прогулянки у горах, мандрівки на колесі огляду, катання на ковзанах тощо.
Та умови для запуску трас уже покращилися: наприкінці грудня місцями регіон накрили снігопади, а також підготовку схилів до катання дозволив почати температурний режим.
Втім, усі траси одночасно відкривати не будуть. Процес буде поетапним і залежатиме від стану покриття.
Наразі на онлайн-камерах можна спостерігати стабільний сніговий покрив на верхніх та середніх ділянках витягів.
Зима в Україні: останні новини
28 грудня в Україні очікується помірний, а вночі у північно-східній частині значний мокрий сніг. Також попереджають про ожеледицю.
У новорічну ніч місцями можливий сніг. Температура вдень становитиме від 0 до -5, а вночі показники будуть дещо нижчими.
Протягом січня середня місячна температура становитиме від -1 до -7 градусів, а це на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.