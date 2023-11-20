Навіщо Остін приїхав в Україну: у Пентагоні пояснили
Джерело:Міноборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада приїхав з офіційним візитом в Київ. Зокрема, в українській столиці він планує зустрітися з представниками української влади.
У міністерстві наголосили, що Остін також прагне підкріпити непохитну підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу. Політики також обговорить довгострокове бачення майбутнього України.
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Остін приїхав підтримати Україну
У міністерстві наголосили, що під час свого візиту міністр Остін проведе переговори на високому рівні з керівництвом України. Так, дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між державами, включно зі забезпеченням Збройних Сил України бойовими можливостями, необхідними як для зими, так і для захисту від майбутніх загроз.
Остін також має показати постійне зобов'язання США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії в цілому.
У Міноборони США також сказали, що цього тижня Остін збирається скликати 17-ту зустріч контактної групи з питань оборони України дистанційно з Пентагону. Метою цього зібрання буде підтримка міжнародної співпраці та допомоги Україні, за активної участі майже 50 країн.
Міністра оборони США помітили у Києві
- Глава Пентагону Ллойд Остін 20 листопада прибув потягом у Київ. Зокрема, там він планує провести кілька важливих зустрічей з українськими представниками влади.
- Сам Остін стверджував, що хоче показати цим візитом прихильність Сполучених Штатів до України. Окрім нього у Київ також прибув і голова Європейського командування Збройних Сил США – Крістофер Каволі.
- Зустріла американських колег у Києві пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила, що цей візит має засвідчити непохитну американську підтримку України в її боротьбі за свободу.
- У мережі люди привітали візит Остіна в Україну. Користувачі соцмереж попросили міністра надати Україні більше допомоги та підтримати її у перемозі над окупантом.