Навіщо Остін приїхав в Україну: у Пентагоні пояснили

Міністр оборони США Ллойд Остін 20 листопада приїхав з офіційним візитом в Київ. Зокрема, в українській столиці він планує зустрітися з представниками української влади.

У міністерстві наголосили, що Остін також прагне підкріпити непохитну підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу. Політики також обговорить довгострокове бачення майбутнього України.

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Остін приїхав підтримати Україну

У міністерстві наголосили, що під час свого візиту міністр Остін проведе переговори на високому рівні з керівництвом України. Так, дискусії будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між державами, включно зі забезпеченням Збройних Сил України бойовими можливостями, необхідними як для зими, так і для захисту від майбутніх загроз.

Остін також має показати постійне зобов'язання США надавати Україні безпекову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії в цілому.

У Міноборони США також сказали, що цього тижня Остін збирається скликати 17-ту зустріч контактної групи з питань оборони України дистанційно з Пентагону. Метою цього зібрання буде підтримка міжнародної співпраці та допомоги Україні, за активної участі майже 50 країн.

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