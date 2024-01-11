У Пентагоні приголомшені, що Остін приховував свій діагноз, – ЗМІ

Посадовці Пентагону заявили, що були приголомшені повідомленням про те, що міністр оборони США Ллойд Остін хворий на рак простати. Однак більше їх обурив факт, що американський посадовець намагався приховати свою хворобу.

Співрозмовники у Пентагоні заявили журналістам Politico, що з розумінням ставляться до бажання Остіна зберегти приватність щодо своєї хвороби. Але у Міноборони США не розуміють, чому міністр приховував свій діагноз і подальшу госпіталізацію від своїх підлеглих і вищого керівництва Пентагону.

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Посадовці Пентагону шоковані поведінкою Остіна

У виданні зазначили, що американські посадовці також обурені тим фактом, що Остін приховував свій діагноз від президента США Джо Байдена. Глава Сполучених Штатів дізнався лише про хворобу 9 січня.

Один з посадовців Пентагону заявив, що "розчарований" у тому, як очільник Пентагону "самостійно ухвалює рішення".

Він вирішив свідомо не ділитися чимось настільки важливим щонайменше з президентом. Це було необачно і безвідповідально,

– наголосив співрозмовник.

Однак інше джерело Politico зазначило, що команда Ллойда Остіна "поважає його приватне життя" і довіряє йому. Співрозмовник наголосив, що не думає, що несвоєчасне інформування про стан здоров'я глави Міноборони США було навмисним.

Крім того, близькі до Байдена люди повідомили авторам матеріалу, що він не планує звільняти Ллойда Остіна і не прийме його відставку, якщо той сам про неї попросить. Крім того, деякі джерела видання наголосили, що глава Пентагону завжди намагався триматися далі від журналістів, а також зазначили, що він не надто комунікабельний.

Байден також не знав про хворобу глави Пентагону

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на своєму брифінгу заявив, що президент США Джо Байден дізнався, що міністр оборони Ллойд Остін хворий на рак простати, лише 9 січня.

"Байден не був поінформований до минулого четверга, що міністр Остін перебуває в лікарні. Президент США не був поінформований до ранку вівторка, що першопричиною госпіталізації був рак простати", – сказав Кірбі.

Координатор Ради нацбезпеки США також зазначив, що ніхто в Білому домі не був у курсі про діагноз Остіна. Водночас журналісти Reuters наголосили, що 6 січня Остін говорив із Байденом телефоном, тому незрозуміло, чому глава Сполучених Штатів дізнався діагноз міністра після широкого резонансу.

Лікарі ще не знають, коли випишуть Остіна

Речник Пентагону Пет Райдер у своїй заяві зазначив, що наразі Остін залишиться в лікарні. Представник Міноборони США наголосив, що глава міністерства перебуває в доброму стані.

Наразі ми не маємо конкретної дати його виписки з лікарні, але будемо продовжувати надавати щоденні оновлення до того часу,

– наголосив він.

Райдер також запевнив, що Остін залишається на зв'язку з Пентагоном і продовжує стежити за операціями відомства по всьому світу.