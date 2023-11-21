Остін має складну місію, – ексрозвідник про візит глави Пентагону в Київ

Глава Пентагону Ллойд Остін приїздив до Києва 20 листопада. Візит відбувся після того, як Конгрес вкотре не дійшов одностайної згоди щодо ухвалення нової допомоги Україні.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов поділився думками з 24 Каналом щодо відвідин глави Пентагону. А також припустив, чому того дня майже не лунала повітряна тривога.

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З чим пов'язаний візит Остіна

За словами Жирнова, Ллойд Остін приїхав до Києва пояснити українській владі, чому Джо Байден не може обійти Конгрес щодо ухвалення рішення про допомогу Україні. А також заспокоїти Володимира Зеленського та Валерія Залужного. Позаяк Пентагон хотів би надати Україні 61 мільярд доларів, однак цьому перешкоджає західна демократія.

Окрім того, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу нашій державі в середині грудня, майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 мільярд доларів для України у її війні проти Росії.

Міноборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на суму 100 мільйонів доларів.

Як розповів Жирнов, існують альтернативні сценарії допомоги, проте набагато менші й вони навряд вплинуть на ситуацію на фронті.

Остін має складну місію, бо він, як голова Пентагону, розуміє вашу правоту (України – 24 Канал). Ну, розкаже він президенту Зеленському, як це працює, але хіба ми цього самостійно не розуміємо. На українському фронті не "казки" потрібні, а танки, ракети, пушки, снаряди,

– наголосив Сергій Жирнов.

Тому Ллойд Остін розуміє, що українські запити цілком доцільні та обґрунтовані. Главі Пентагону насправді складно відповідати за не ухвалені рішення Конгресу, коли кожний снаряд по суті вирішує життя українського воїна.

Чому під час візиту не було тривоги

Зауважимо, повітряна тривога цього дня була лише в окремих областях. Імовірно, надійшов наказ "зверху" від Владіміра Путіна, щоб під час візиту Остіна росіяни не підіймали МіГ у повітря та не запускати ракети й БпЛА.

Жирнов про візит Остіна у Київ: дивитися відео

"Пентагон, коли планував поїздку Ллойда Остіна, по дипломатичних каналах сказали росіянам, що "Остін їде в Київ, майте на увазі". Це робиться все цілеспрямовано. Путін з Генсеком ООН міг дозволити запустити ракету за 2 кілометри від його резиденції. З американцями такі речі не проходять, бо вони можуть дати зрозуміти, що "якщо щось прилетить до Остіна, то відповідь прилетить негайно"", – пояснив колишній співробітник КДБ.

Зауважте! Ввечері 28 квітня 2022 року стався ракетний обстріл після тижнів відносного затишшя в Києві. Атака крилатими ракетами відбулася у той день, коли у Києві відбулися перемовини президента України Володимира Зеленського та Генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Напередодні візиту до України Гутерріш відвідав Москву, де зустрічався з президентом Росії Владіміром Путіним та намагався домовитись про евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тривали запеклі бої.

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