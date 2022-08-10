Глава Пентагону прибув у Латвію, аби обговорити підтримку України
Джерело:твіттер Ллойда Остіна
Голова Пентагону Ллойд Остін 10 серпня прибув до Латвії. Говоритиме про підтримку України.
Остін прилетів до Риги, де його зустріли латвійські колеги. Він зазначив, що чекає на зустріч з вищим керівництвом уряду Латвії.
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Політики мають обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження підтримки України.
Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вищим керівництвом латвійського уряду, щоб обговорити безпеку в регіоні та важливість продовження надання підтримки Україні,
– наголосив глава Пентагону.
Після свого приїзду Остін опублікував відео.
Нова допомога від США
Штати офіційно оголосили про новий оборонний пакет допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. В межах допомоги держава отримає додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS, 75 тисяч снарядів 155-мм артилерії, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4 тощо.
Крім того, США виділили 89 мільйонів доларів на допомогу в розмінуванні українських населених пунктів.
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